內地有經濟學者宣稱，中國經濟的增長率只得百分之一點六七，更有數據是呈現負增長，而官方公布去年的增長率是百分之六點六，兩者天差地遠。一些熱衷反中亂港的評論者得聞消息，自然樂不可支，力言官方數字是如何不可信。



這種向中央統計局潑髒水的行徑，少說也玩了二、三十年，教人哭笑不得。喜歡這玩意的不乏財經名人，包括國際投資者索羅斯，他在二○一六年初曾說中國經濟的實質增長只得百分之三點五，意思是官方數字誇大了近一倍，這位大炒家斷言，中國經濟硬着陸將無可避免。索羅斯的名頭夠大了，但筆者只服膺真理，不會被他人的名氣所懾。在下不揣淺陋，其時便在本欄力斥其說之謬，如今事隔三年了，再加上爆發出中美貿易戰這項不可預知的消息，但中國經濟仍未硬着陸，檢點下來，大炒家當日該是失算了吧。



地方數據小規模作偽肯定會有，若說全國數據以倍數式造假，一般是不可能的，因為先例一開，將永遠難以彌補。如果二○一五至一六年的中國經濟增長率誇大了一倍，而往後幾年的經濟表現又分別不大，也就意味着年年都要誇大約一倍才行，如是下去，官方的數字就會與現實嚴重脫節，早晚一定會「爆煲」。但我告訴你，懷疑經濟數據造假早在三十年前便出現，不是始自今天，你認為中國真是可憑一堆年年假疊假的數字，發展出今日震驚世界的經濟實力嗎？



快到農曆新年了，香港人不妨到內地大城市走走，問問當地人的紅包一般封多少錢，結果可能高得嚇你一跳。這就是中國經濟的真正實力，除非你懷疑人家連紅包也造假吧！