特區政府豪言壯語話要推動「智慧城市」，不過，以特衰政府「能人」之多，好多嘢你估佢唔到，好似關愛共享計劃派錢四千元都可以搞到天怒人怨。派錢原本應該係大家開心，政府卻辣㷫全城，其「能人所不能」指數可謂爆燈！



唉！唔好話拖咗成年才「補漏」嘅派錢七國咁亂，連派申請表格都搞到一鑊泡，最好笑係政府明知有近三百萬人受惠，職津處卻只印製一百三十多萬份表格，事後有官員話諗住啲市民會「慢熱」，估唔到咁快就咁多人攞表格喎！港官個個不食人間煙火，不知民生多艱，更不懂審時度勢，隔籬埠澳門就年年派錢，佢哋啲市民收錢收到慣，家陣恐怕派一萬元都嫌少，而香港難得有錢派，區區四千元甚至只得幾百元都如「久旱逢甘霖」，加上港人一向信奉「執輸行頭，慘過敗家」，即使明知未必合資格攞四千蚊，都會排隊趁墟睇吓乜嘢環境！



港官至叻製造人為災難，如果佢哋稍有「智慧」，推行政策時又豈會推出一項衰一項，不是補鑊就係跪低，然後跌落地死要面子揦番拃沙。今次合資格的申請者有不少是大專生，佢哋多數熟悉電腦，政府何以不設電子表格，起碼可分流一部分申請者，就唔會搞到攞表格都亂成一鍋粥。政務司司長張建宗一臉無奈咁話，目前已盡量簡化程序，如果要搞電子表格，起碼十八個月！一張電子表格要搞成年半？認真係天若有情天亦老，政府派錢正滄桑！香港在你們手上，正如一隻被捏着脖子的小鳥，想要飛卻怎樣也飛不起，今後請不要輕言甚麼「智慧城市」了。



香港係反智城市，高薪養廢官，有論者稱，說港官人頭豬腦，那是對豬的莫大侮辱。旨哉斯言！自然界中野豬的嗅覺比狗還強，難怪被西方國家馴養來尋找珍貴的菌類如黑松露。香港的廢柴高官，火燒埋身卻依然聞唔到燶味！