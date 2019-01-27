看來特朗普今次真的跪低了，他日前宣布接受在沒有獲得五十七億美元邊境圍牆撥款下，臨時撥款予政府運作三周，結束美國史上歷時最長的政府停擺。



也是形勢比人強。政府停擺一個月以來，大批公務員領不到薪水，淪落到要靠食物銀行接濟，而令事情火上加油的是，跟特朗普同樣是億萬富翁的商務部部長羅斯竟然晉惠帝上身，建議遭欠薪公務員「何不借財務」？結果有心水清者翻查資料，商務部轄下的聯邦信用聯盟收取近九厘年利息，比私營財務機構食水更深，堪稱「唔熟唔食」。另一方面，之前甚少公開露面的聯邦調查局特工協會主席奧康納也忍不住公開發聲，稱特工們再領不到薪水，他們就要跳槽私人機構。一個月停擺下來，美國亂象紛呈，大部分民眾將矛頭直指特朗普，再這樣耗下去，特氏隨時吃不了兜着走。



特朗普從來不是堅持原則的人，看風使舵、西瓜靠大邊方是其本色。他突然宣布在沒有圍牆撥款的情況下讓政府重開，看似「髮夾彎」，但其實有迹可尋。他日前就曾表示，不會在美墨全線邊境建牆，原因是部分地帶本身有「天險」；又強調高科技以及加強各入境口岸保安，對打擊邊境犯罪，跟興建圍牆同樣重要，如今跟民主黨暫時停火，只是就坡下驢而已。



問題是，特氏「跪低」不見得會令反對者回心轉意，卻讓忠實粉絲大失所望。保守派女名嘴庫爾特在社交媒體調侃說，老布殊在天之靈當感安慰，因為他再不是歷任總統中最窩囊的一個。眾所周知，老布殊任內國內赤字嚴重，迫使他違背選舉承諾推出加稅措施，這也是連任失敗的關鍵原因之一。作為主要競選承諾的邊境圍牆一旦跳票，特朗普分分鐘重蹈老布殊的覆轍。