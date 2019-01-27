特區政府欺善怕惡又一明證。話說之前在深水埗通州街橋底肆虐多年的「南亞村」，早已擴散至各區。近日在紅磡豪宅區一帶就出現了「南亞新村」，這個無能政府對付貧苦長者也文也武，面對孔武有力兼膽正命平的假難民與露宿者，則溫馴如兔，對非法霸地搭屋建村情況姑息縱容，現在南亞村殺入豪宅區，不但市容受損，引發衞生問題，更帶來治安隱患，港府的無能莫過於此。



本報發現這個位於紅磡黃埔區內的「南亞新村」，放滿了數百袋「紅白藍」及黑色膠袋裝載的雜物，甫走近已經傳出陣陣惡臭，堆積如山的雜物垃圾令途人幾乎無路可行，更不時見到有用過的針筒等，烏煙瘴氣令人側目。



有關注組織指出，自去年中開始，陸續有南亞人到上址露宿，附近樓宇更曾發生盜竊事件。問題愈演愈烈，特區政府沒可能完全不知，問題是，知道了也不去處理，誰叫問題不是發生在禮賓府或政府總部門口？



坦白說，以黃埔區樓宇呎價動輒逾萬五到兩萬元來說，周邊環境竟出現如此不怡人的景象，令人渾然不覺自己所住的是豪宅區，莫非這是特首林鄭月娥以另類手段來壓抑樓價？尤其現時南亞村大有遍地開花之勢，除了「落戶」油麻地及旺角外，南亞兵更踩到入南丫島搵食，搭起木板屋建村聚居只是遲早之事。到時「梗有一條南亞村喺左近」，有這班南亞瘟神擾民，樓價想暴升都難。



當然，政府三番四次對南亞村不作為，做法令人摸不着頭腦，可是只要把林鄭指「幻想政府會出招救樓市，可以慳番」的言論拼起來一看，一切又變得明白不過。