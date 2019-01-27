瑞士達沃斯日前舉行世界經濟論壇，世界經濟失序，重量級領袖又缺席，令今次論壇好像失去了方向。代表中國出席論壇的國家副主席王岐山在會議中談魔論道，意有所指。



王岐山的發言談到第四次工業革命，呼籲舊有規則應該讓道。他說第四次工業革命的核心是科學的發現和技術的創新，各方必須從實際出發，以推動第四次工業革命，換言之，高高在上的規則可以休矣。他還以中國一句老話「魔高一尺，道高一丈」比喻創新與規則，認為若道高一丈，規則便過強，創新會被扼殺，故應「魔高一尺，道高八寸五」。在中國官場有「救火隊長」之稱的王岐山，竟在達沃斯的大講壇上談魔論道，目的何在？他的話是喊給誰聽呢？又或者，這一次王岐山在救甚麼火？



其實王的魔道論多少予人不適當的感覺，尤其他以小偷和警察作比喻。但當王祭出第四次工業革命的旗幡，便令人聯想到國際經濟領域當下炒得最熱烘烘的5G議題，似乎王呼籲世人重新審思舊規則對新發展的制約，正在為中國的5G發展和世界的5G進程喊話。



至於誰是魔、何為道，套上5G這個大框架便清晰了，中國在5G的發展速度震驚無數競爭對手，亦令恐共的西方政客擔心，進而妖魔化中國，美國牽頭的西方陣營國家更相繼抵制中國的5G拓展，這一刻，中國亟需掙脫西方束縛與道法遏制，而王的喊話，正顯示中國對世界的宣傳攻勢已經展開，未來或有更明確的行動。



魔道對立，此結難解，何況今屆達沃斯論壇星光不再，美國總統特朗普、英國首相文翠珊、法國總統馬克龍，這些重量級領袖都要留在國內撲火，顯示各國都有麻煩，無暇顧及經濟峰會和5G。不過，王岐山今次喊話，也顯示他已成為5G救火隊長，未來一舉一動更受關注。