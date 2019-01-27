沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。曾幾何時，香港貨櫃吞吐量長期高踞世界首位，車水馬龍，貨如輪轉，那是何等風光；而如今，香港貨櫃港全球排名拾級而下，流水落花，繁華不再，又是何等淒涼。



香港海運港口局數字顯示，香港去年港口貨櫃吞吐量僅一千九百六十四萬個標準箱，按年下跌百分之五點四，全球排名將由去年第五位連跌兩級至第七位，居於上海、新加坡、寧波、深圳、釜山、廣州之後。尤其不堪的是，在這七大貨櫃港中，香港是唯一在去年錄得跌幅的港口，真可謂「斯人獨憔悴」。



自從二○○五年首次被新加坡超越之後，香港貨櫃港「一哥」地位便一去不復返，但沒想到下降速度這麼快，短短十幾年就由第一跌至第七，而且不知伊於胡底。當前排首位的上海每年貨櫃吞吐量達四千多萬個標準箱，反觀香港還不到兩千萬個標準箱，這是多麼懸殊的對比，又是多麼令人汗顏的數字。



許多人以為，港珠澳大橋開通之後，將有助加強香港和珠江口西岸城市的聯繫，促進物流，增加出口，鞏固貨櫃港地位，如今看來不過是一廂情願而已。港珠澳大橋姍姍來遲，早已錯過黃金時間，何況內地港口設施逐漸完善，香港轉口港地位今非昔比，大橋的重要性大打折扣，與當初的設想天差地遠，最大的功能也許就是供內地旅客觀光遊玩。



香港貨櫃吞吐量不斷萎縮，固然有外在原因，包括區域競爭日趨激烈、外圍經濟陰晴不定、中國經濟增長放緩、歐美奉行貿易保護主義等，但歸根究柢還是內因作祟，香港故步自封，不思進取，競爭力跌跌不休，貨櫃港地位怎能不每況愈下？



過去，香港憑藉得天獨厚的地理位置，成為中國通往世界的主要窗口和橋樑，中介和轉口業務長做長有，造就了全球第一貨櫃港和國際金融中心地位。但時移世易，隨着內地城市逐漸崛起，發展日趨成熟，不少已具備走向國際的能力，根本不需要依靠中介，香港還剩下甚麼？還有甚麼作為？



一葉知秋，貨櫃物流業風光不再，正是香港日益沉淪的縮影。這些年來，香港除了保住全球最自由經濟體這項虛名，在其他國際調查中的排名幾乎全線下挫，而且統統落後於新加坡，包括世界經濟論壇的全球競爭力報告、瑞士洛桑管理學院的全球數碼競爭力報告等。甚至在中國城市綜合競爭力排名中，香港亦已連續多年屈居於深圳之下。近日內地各省市陸續公布去年經濟數據，雖然增幅不如過去那麼強勁，但依然呈現百舸爭流、你追我趕的態勢，其中深圳經濟總量已突破二萬四千億元人民幣，躋身亞洲城市前五位，逐漸把香港拋在身後。



難為有些香港人依然自高自大，以俯視的眼光看內地，有些年輕人出於無知，不斷鼓吹本土化和港獨，更是貽笑大方。港府高官也好不到哪裏去，他們只懂得坐而論道，一時說要擔當一帶一路的「超級聯繫人」，一時揚言要做粵港澳大灣區的「龍頭」，吹得天花亂墜，殊不知今時不同往日，香港各項發展停滯不前，優勢所餘無幾，反觀內地城市發展一日千里，許多領域已後來居上，香港憑甚麼做超級聯繫人？又憑甚麼擔當龍頭？



物競天擇，適者生存，這是自然規律，古往今來概莫能外。從中國元代「第一大港」泉州，到意大利文藝復興時期「商貿中心」威尼斯，到英國「工業革命先驅」利物浦，再到美國「汽車之城」底特律，這些曾經顯赫一時的著名國際城市，最後都逃不過盛極而衰的命運，香港會是例外嗎？怕只怕，曾經的全球第一貨櫃港，最後只能淪為供遊人憑弔的漁港。