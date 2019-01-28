功夫茶：民怨好比火山爆　廢官冇腦攞嚟衰

反咯，反咯，繼護士組織、醫生團體作出大控訴後，連病人助理都不再沉默，申訴壓力爆煲兼面對職場欺凌，簡直一波未平一波又起。睇到喇，醫管局內部烏煙瘴氣，堅離地港府又闊佬懶理，民怨火山爆完又爆，唔官逼民反至奇。



各位觀眾，《港版白色巨塔》呢套連續劇可以話係鑊鑊新鮮鑊鑊甘，港府同醫管局呢頭先至安撫完一班醫生護士，嗰頭又到病人助理爆大鑊，揭穿職場種種黑幕，例如被上司刻意編排「地獄更表」，又或者亂寫表現評核，搞到合約工冇得轉長工，你話幾咁烏喱單刀吖。工會話喎，兩年內已收到八十宗相關投訴，但向醫管局反映後猶如石沉大海，冇一單獲受理。當中係咪存在官官相護就唔知，但醫管局管理混亂就唔使審都知，真係睇見都眼冤。



嗱嗱嗱，如果以為立立亂嘅只限於公立醫院，咁就未免太高估港產官僚嘅治港能力咯。就講另一把燒到冚冚聲嘅民怨怒火吖，咪又係官老爺亂作為嘅好事囉。冇錯，講緊嘅就係收緊長者申領綜援年齡門檻嘞，就尋日之嘛，二百名長者走上街頭鬧爆政府「欺老太甚」，諗縮數不特止，仲要規定唔參加「自力更生綜合就業援助計劃」嘅長者要扣起二百蚊綜援金喎，同喺乞兒兜搶飯食有乜分別呀？難為官老爺仲話呢啲只係「象徵式懲罰」，象徵式你條命咩！



計功夫茶話齋，與其「象徵式懲罰」無能力工作嘅長者，不如「象徵式懲罰」呢班四肢健全、個個正值「中年」嘅廢官喇。呢班友仔月袋三十幾萬，住豪宅坐靚車養番狗，完全唔知民間疾苦都算，仲要用個豬腦諗嘢，推出嘅屎橋無一條唔係犯眾怒兼跪低收場。淨係研究咗十幾年嘅「三隧分流」方案咋，明益大財團兼搵小市民笨，結果連建制派都唔撐，議案未提上立法會已急急腳收番。又好似起足九年嘅中環灣仔繞道，一通車即塞爆，繞道變妖道，唔到你唔服。



咁當然，最好嘢都係選擇性派錢呢一筆，唔止搞足成年四千蚊都未到手，就連派表都派到天怒人怨，表格數目不足有之，要市民自備白紙打印又有之，官老爺仲大言不慚咁話，唔搞網上申請，係因為設計電子表格同埋招標都要一年半載喎，厲害了我的港府！唔該官老爺有番啲羞恥心，唔好再開口埋口話要發展智慧城市喇。



話口未完，又有政客同市民喺上水遊行反水貨客嘞，你話呢個廢柴政府係咪好事冇做過一件，仲辣到四處火頭吖？認真講句，呢班廢官嘅表現同薪酬完全不成比例，仲唔自動減薪，因住民怨怒火燒到去林鄭官邸門口吖！