正論：司法亂象爆不休　香港沉淪無盡頭

紀綱一廢，何事不生！回歸二十多年來香港風雨交加，無有寧日，其中一個重要原因就是禮崩樂壞，法治蕩然，當「不偏不倚」變成庇奸護淫，「無懼無畏」淪為害怕外部勢力，「一視同仁」異化為法律面前人人不平等，還有甚麼亂七八糟的事不會發生？律政司「包庇黎智英，放生梁振英」引起全城怒吼，申訴專員拍案而起，立法會今日將跟進追殺，就是最新鮮熱辣的例證。



壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方報業記者一案，至今已進入第三個年頭，依然石沉大海，香港還有沒有王法已是不言自明。更有甚者，對於東方及受害記者先後十一度去信追問辦案進度，律政司不是置若罔聞，就是帶人「遊花園」，總之就是「拖」字訣，不僅破壞法治，亦嚴重違反《罪行受害者約章》。其實，此案有圖有相，證據確鑿，律政司若有心維護法治，不難將惡人繩之以法，難就難在，黎智英並非一般人物，他是反中亂港勢力的總舵主，更有外部勢力撐腰，律政司投鼠忌器，這才左支右絀，醜態百出。



然而，若律政司以為事件最終可以不了了之，那就打錯了算盤。東方及受害記者鍥而不捨尋求公道，立法會議員炮轟律政司姑息養奸，學者狠批律政司態度傲慢，連申訴專員公署亦看不過眼，就此立案調查後，狠批律政司違反服務承諾，做法「實屬不當」。得道多助，失道寡助，律政司司長鄭若驊淪為「人人喊打」的過街老鼠，反映了民心向背。



事實上，司法機構不公不義已是常態，早就屢見不鮮。違法佔中案發生五年了，僅有九名搞手被檢控，包括罪魁禍首黎智英在內的另外三十多名搞手至今毫髮無損；政治黑金案禍港殃民，律政司一句「證據不足」就放棄檢控，金主黎智英及一眾收錢並「袋住先」的政客全獲放生；更不說黎智英旗下壹傳媒以反中亂港、宣淫販賤為己任，歷年來觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》被判罪成的案子「厚過電話簿」，民怨滔天，如果司法機構有法必依，早有人被罰到破產，將牢底坐穿，事實卻是恰恰相反，司法機構一再法外施恩，明縱暗放，久而久之，壹淫媒形成將象徵性罰款當作促銷成本的另類經營模式。



法之不行，自上犯之。港府敵我不分，律政司大搞雙重標準，做盡親痛仇快之事，這就難怪黎智英有恃無恐，橫行無忌。他曾公然聲稱「不怕判監，就怕洗廁所」，潛台詞就是不論他如何踐踏法律，有港府一味包庇，有律政司充當保護傘，任何人都無奈他何。



古代有「鐵券丹書」、「免死金牌」之說，港府有過之而無不及。因為過去的「鐵券丹書」並非一張空白支票，可以隨意填寫，最多可以免死三次，其後就失效，而從黎智英犯案纍纍而依然逍遙法外觀之，香港比封建社會還封建，特區比人治社會更不堪。



無獨有偶，就梁振英UGL一案，律政司亦是一句「證據不足」就輕輕放過，至於何謂證據不足，律政司拒絕交代已經授人以柄，鄭若驊一度「僭建」檢控新準則，聲稱涉律政司人員犯案才需要尋求獨立大律師意見，其餘案件由律政司作出決定，更是引起輿論大嘩。眾所周知，無論是當年的胡仙案、梁錦松偷步買車案，還是曾蔭權涉公職人員行為失當案，全部諮詢過獨立大律師意見，鄭若驊本人的僭建案亦不例外，可見甚麼情況適用獨立法律意見毫無準則可言，完全是因人而變，因事而異，法律不是準繩，而是一根可以任意扯拉、搓圓撳扁的橡皮筋，所謂法律面前人人平等，根本就是一句笑話。



更不堪的是，律政司這邊廂優待權貴漢奸，那邊廂欺老凌弱，拾荒婆婆以一元出售紙皮遭檢控，年老擦鞋匠自食其力成原罪，隧道收費員從地上拾起一元錢也淪為被告，類似的例子不勝枚舉，讓人見識何謂「竊鈎者誅，竊國者侯」。還有，破壞法治者屢獲網開一面，忠於職守的警員卻紛紛被判被囚，對比鮮明。核心價值竟然淪為「黑心價值」、「偏心價值」，這是何等的令人悲哀；「愛國愛港受侮辱，反中亂港有呵護」，又是何等的令人憤怒。



司法不再維護正義，反而淪為針對蟻民及愛國愛港者的工具，以及反中亂港勢力的保護傘，回歸後香港沉淪不止，光怪陸離，也就不難理解了。君不見，一再表現高調的律政司前刑事檢控專員江樂士近日再放厥詞，對現任律政司司長指指點點，又揚言律政司應設立「獨立」的刑事檢控專員，否則無以維持檢控獨立性。江樂士所言並非新東西，早在港英撤退前就有此部署，終因擔心中方反對而作罷，今次藉梁振英案舊事重提，說穿了，就是港英餘孽實質操控司法刀把子猶嫌不足，還想以「獨立檢控」為藉口，行架空政治委任的律政司司長之實，大搞「一司兩制」。此圖謀一旦成事，本已是「獨立王國」的律政司就更加針插不入、水潑不進，以「兩制」凌駕「一國」、對抗中央就更加得心應手，英國人當初「主權換治權」的圖謀就會變成現實。



江樂士作為前朝官員，不在其位，偏謀其政，樂於充當港府的後座司機，這並非偶然，而是恰恰說明，特區之「特」，不在於擁有同內地不同的生活方式及政治制度，而在於港英餘孽仍然高高在上，漢奸洋奴仍享治外法權，香港依然是別人的天下。



更加可圈可點的是，對此極不正常現象，港府也好，中央也罷，竟然全部不置一詞，形同默認。一葉落而知天下秋，早該走入歷史的港英餘孽退而不休，指點江山，以及正義傳媒淪為被針對打壓的對象，豈止反映「港人治港」只是表象，也戳破中央對港擁有「全面管治權」的神話。正如有人質疑，既然中央遲遲不敢端正主人翁態度，該管不管，當初又何必收回香港？