世界視線：現代王莽圖篡位　恐淪委國吳三桂

「周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。」忠臣周公常被人誣陷謀朝篡位，奸臣王莽掩藏禍心一舉奪漢室天下，古人常說以史為鑑，放諸中外古今皆準。遠在南美的委內瑞拉最近發生政變，反對派領袖瓜伊多自封看守總統，妄想改朝換代，上演一齣現代版「王莽篡漢」。



瓜伊多本來寂寂無聞，現在一鳴天下響，原來今年才三十五歲，是讀工程出身，○七年投身學運成為領袖，嶄露頭角，後來加入反對派及創立政黨，一五年進入國會，三年便成為議長，在國內評價頗高，指他為人謙遜，勤奮盡責，有一定人氣支持。本來書生論政，向來紙上談兵，作為不大，所以總統馬杜羅不把他放在眼內，怎料瓜伊多吃了豹子膽，處心積慮想取代馬杜羅。這次政變絕非突然而來，外國媒體揭發瓜伊多去年底秘密前往華盛頓及多個美洲國家，尋求外國政權支持，籌組一個拉丁美洲聯盟跟隨美國指令，陰謀在委國發動政變推翻政府，並擁立他做臨時總統。月初多國集體杯葛委國總統就職典禮，以及今次不約而同第一時間認可反對派臨時政府，都是一場由內至外夾擊，精心策劃的奪權行動。



猝不及防的馬杜羅幸獲軍方支持，站穩陣腳便開始反擊，痛斥美國搞鬼，意圖在委國成立傀儡政府，瓜伊多是美國安插的特工，並宣布下月會舉行軍演，向外國展示捍衞政權的實力與決心。馬杜羅願意對話，但瓜伊多斷然拒絕。圖窮匕現，亮出了刀收不回，兩人不是你死就是我亡，對話是浪費時間。西方國家向委國發出最後通牒，要求八日內舉行大選，否則便承認瓜伊多為委國總統。馬杜羅當然不會就範，如果外國派兵往委國，打仗在所難免。



引外國聯軍進入委國，比起當年吳三桂引清兵入關還要厲害，真的是「英雄出少年」。若果一戰功成，一個由外國擁立、毫無從政經驗的年輕人，無可避免要做一個傀儡政府，歐美甚至鄰國可以予取予求。「向使當初身便死，一生真偽復誰知？」到時委內瑞拉人民，還會給瓜伊多正評嗎？