神州觀察：平冤難追責更難　司法腐敗死循環

河北青年聶樹斌冤案歷經二十餘年方得昭雪，一度被宣揚成「遲來的正義」，惟冤案平反已數年，不但所獲國家賠償寥寥，當年有份製造冤案的一干人等至今亦毋須承擔責任，有的甚至步步高陞，繼續混迹公檢法隊伍，司法腐敗如同陷入死循環，難以破除。



根據媒體調查發現，當年參與聶樹斌案的公檢法系統人員眾多，事後多獲得提拔，時任石家莊市公安局郊區分局副局長的尚中華，上調至河北省公安廳；主要承辦警員杜同福，現任石家莊市橋西公安分局副局長；時任郊區分局副科長的劉生吉，先後晉升石家莊市公安局副局長、石家莊市中院副院長。至於檢法系統涉及聶案人員亦大抵如是，「紅頂子」都是由聶樹斌的鮮血染成。



有內地法學專家認為，無法追責的主要原因是責任主體分散，難以判定誰該負上決定性責任；而造成這種局面的根源，則是來自制度上的缺失，以致多年來絕大多數案件糾錯後皆無追責之說，包括與聶案相似的內蒙古呼格案，有關人員亦只是被象徵式警告、記過處分，連降職、免職都沒有，就算是罰酒三杯，罰的也是茅台酒。



當局強調依法治國，決心推進司法改革，糾正冤假錯案無疑是其中的重要一環，然而甚麼叫做依法治國，怎樣確保做到司法公正才是問題關鍵。不可否認，即使在西方民主國家亦難避免冤案發生，但他們擁有獨立的司法體系及真正的輿論監督，故冤案可被社會及時知曉，並能循有效司法途徑解決。而在內地，司法系統從來不曾脫離當局的控制，黨大於法、權大於法現象普遍存在，媒體、民意監督形同虛設，於是形成一邊糾錯、一邊製造更多冤案之怪象。



英國思想家培根說過，一次不公正的裁判比多次的違法行為更嚴重，因為違法行為不過弄髒了水流，而不公正的裁判則是把水源敗壞了。中國司法機構所做的恰恰是破壞水源之事，拿聶樹斌案來說，各種屈打成招自是不在話下，就算後來找到真兇，有關辦案人員亦不願理會，之後更以諸多藉口推搪，阻止翻案調查。如今拖了二十幾年才給平反昭雪，相關涉案人員非但不須追責，還能升官的升官、發財的發財，整個過程就是一齣踐踏法治的鬧劇。



反觀當初為冤案四處奔走、有心維護司法正義的相關人士，多年來遭排擠打壓，有的更因此身患重疾，無錢醫治，令人唏噓不已。



更悲哀的是，像聶樹斌這樣的冤案不知還有多少，若非各種「機緣巧合」湊齊，想被發現簡直比登天還難。當局既不願主動糾錯，事後又不肯追責，此舉只會令冤假錯案愈來愈多，公平正義一再遲到缺席。