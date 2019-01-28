香港的發展現時受制於政治，反對發展的勢力並不講道理，而是以各種虛設的假理由來作反對。今天反對發展陸上土地，明天反對填海，後天反對任何改變，只是以反對加上各種非理性的情緒，來挑動社會上來源各有不同的不滿。一方面，部分媒體在煽風點火；另一方面，政府實在許多方面都出現問題，也有官僚主義的傲慢，增添更多的社會不滿，也使反對發展者可藉社會不滿政府施政，擴大至反對任何政府的施政與建設。



要扭轉局面，需要強而有為的政府，有節有理有力地推行發展的政策。但最關鍵的是主政者要對發展有戰略、有策略，且是願意承擔，不為個人利益而迴避問題。可是，從現時局面來看，這似乎是不可能之事。



或許發展可從內地改革經驗中找到方法。內地是增量改革為先，先從周邊的政策範圍着手改革，待有成績，也有確實發展的成果，便擴大增量改革，逐步引發存量改革。



香港內部各方利益盤據，頑強地抗拒發展與改革，政府便可先不管現有情況，在香港邊鄙甚至是域外尋求發展，一如深圳之與汕尾建立特別合作區，澳門之與珠海橫琴合作。



也一如以往提出的與珠海合作，在大嶼山幾公里以外的桂山島填海建設香港發展新區，避開香港大多數的既得利益者，在桂山島新區推行智慧城市，包容、環保和可持續的城市發展，採用各種新技術、新意念來改革香港原有模式，以新區逼舊區改革。