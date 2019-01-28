在慶祝改革開放四十周年大會上，著名法學家、九十二歲的史久鏞獲頒「外交領域國家利益的忠實捍衞者」獎章。史久鏞獲此殊榮，一是他在香港回歸、中英談判問題上作出貢獻，一是他在中國加入世貿問題上作出貢獻。



中英談判時，史久鏞是中國代表團的法律顧問，參與談判全過程。據介紹，那段時間，他不僅要在一些法律難題上和英方代表通宵達旦談判，而且要做一些相關部門消除誤解的協調工作，他的觀點曾被一些人罵為「賣國」。



談判初期，英方強調其對香港島、九龍、新界的法理統治，是根據當年與清政府簽訂的「三個條約」，但中方從不承認這些不平等條約。中方認為，香港是英國非法軍事佔領的，中國對香港歷來擁有主權。因此在磋商時，中方不同意英方用「放棄」香港的表述，經過幾個月的磋商，英方用了中方主張的「交還」的表述方式。



史久鏞說，交還意味着香港是英國非法軍事佔領的，現在要還回來，意味着香港從來不屬於英國。他稱，這之前，傳統的國際法領域沒有不平等條約概念，如何對待不平等條約及闡明其無效性和非法性，更沒有先例可循，但香港回歸成為具創造性和歷史性的經典案例。



回歸前，香港乘英國是關貿總協定創始會員國的「順風車」進入關貿總協定。對此，史久鏞力主香港應先以單獨關稅區身份留在總協定內。有人反對，認為應等待中國「復關」、「入世」後，香港作為中國的一部分一起進入。為此，史久鏞隻身前往日內瓦WTO總部搞調研，寫出萬字報告，力陳香港回歸前保留身份的好處，獲北京最高決策層批准。



事後，史久鏞說：如果香港不是先留在總協定內，經濟發展必受影響，和中國一起「入世」，香港的特殊身份很可能會被人當籌碼，談判會更加困難。