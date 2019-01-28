凡是美國插手的地方，無不亂象叢生，委內瑞拉就是最新例子。早在查韋斯時代，委內瑞拉就被美國視為眼中釘，必欲除之而後快，後來馬杜羅執政，美國依然不爽，多年來一直扶持反對派，千方百計想奪取政權。詎料反對派爛泥扶不上壁，在去年選舉中落敗，美國老羞成怒，直指選舉舞弊，馬杜羅政權「不合法」。



其實委國選舉純屬內政，根本與美國無關，馬杜羅政權是否合法，也不是由美國說了算，何況所謂選舉舞弊只是欲加之罪，沒有任何令人信服的證據。反而反對派領袖瓜伊多發動政變，自行宣布出任臨時總統，才是對民主的最大傷害。美國既不承認委國選舉結果，又煽動反對派搞政變，不僅是雙重標準，更是赤裸裸干涉內政，與其宣揚的所謂「民主精神」、「普世價值」背道而馳，可見老美是何等虛偽、蠻橫。



為何美國一直緊咬委內瑞拉不放？原因很簡單，美國將拉丁美洲視為後院，而委國偏偏選出反美政權，且與中俄愈走愈近，令老美如芒在背。加上委國石油蘊藏量全球第一，既是世界主要石油出口國，更是美國最大石油供應國，老美自然對其虎視眈眈。



說穿了，美國從來都是將自己利益放在第一位，將本身意願強加於其他國家，聽話的就是民主國家，不聽從指揮的就是獨裁政權。正是在這種強盜邏輯之下，老美肆意干涉別國內政，推翻別國政權，搞得天下大亂，還稱之為「普世價值」，可謂天大笑話。