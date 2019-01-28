孟晚舟會否被引渡到美國受審備受全球注目，加拿大總理杜魯多突然炒掉駐華大使麥家廉同樣引發關注。儘管沒有明言原因，但大家心知肚明，這是緣於麥家廉就引渡孟晚舟公開說了兩次老實話。一次是「美國總統特朗普表示可能會介入案件」，教路孟晚舟在接受引渡聆訊時，可以此作為抗辯理由；另一次則說「從加拿大的角度看，如果（美國）撤銷引渡申請，那就太好」。



很明顯，麥氏言論令渥太華十分尷尬。一路以來，杜魯多都強調加拿大司法獨立，拘捕孟晚舟全因與美國有引渡協議，去留會交由法院決定。但其發言卻無異於向世人揭穿司法獨立並不存在，無理拘捕孟晚舟全因特朗普介入，不是法律問題而是政治問題。而教路孟晚舟如何打甩官司，更被視為向法院施壓，當地的保守派領袖就十分不滿，原本揚言不會撤換麥氏的杜魯多迫於壓力，不得不轉軚怒炒之。



事實上，加國作為美國附庸，議價能力不高，拘捕孟晚舟徹底惹怒了北京，代價不菲，多名加國公民被拘捕、一名販毒的加國男子被改判死刑，俱被渥太華解讀為北京的報復，「如果美國撤銷引渡申請，那就太好」顯然並非虛言。



有人估計，加拿大借麥氏之口向北京「指點迷津」，未嘗不是給北京和自己一個下台階，事件再糾纏下去，對兩國關係有害無益。再說，中國是加拿大第二大貿易夥伴，兩國本來無怨無仇，中美的事就由中美解決，加國蹚這渾水未免太蠢。