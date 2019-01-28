都說香港與澳門是難兄難弟，其實澳府的管治水平雖不敢恭維，但港府則有過之而無不及，最起碼澳府比較慷慨，過去十二年不斷派錢，人人有份，皆大歡喜，而港府守財奴上身，搞選擇性派錢已經不公平，如今連派申請表都派到天怒人怨，更是令人嘆為觀止。



港府官員領取世上一流的薪酬，施政卻是不入流，高薪未能養廉養能，而是養廢養蠢，納稅人真是冤哉枉也。根據《商品說明條例》，以次充好屬於詐騙行為，同樣的，港官施政能力與其薪酬水平根本不成比例，同樣是詐騙，理應全部減薪處理。本欄敢寫包單，如果就高官應否減薪進行民調，相信絕大部分市民舉腳贊成，尤其是財政司司長波波，身為派錢爛攤子的始作俑者，更應該減薪一半以示問責。



當然了，港府派錢派到一鍋粥，除了無能，亦出於一種陰暗心理，就是故意設限刁難，極盡侮辱申請者之能事，如果大家覺得麻煩，今後不再要求派錢，那就正中港府下懷。因此，香港人應該反其道而行之，強烈要求港府在下年度財政預算案中加碼派錢，而且要做到人人有份，就算派光本年度財政盈餘也沒有關係啊，反正港府甚麼都缺，就是不差錢。



君不見，醫護人員接力舉辦申訴大會，連清潔阿姐都站出來，當局立即跪低，表示考慮提高加班津貼。香港人，知道怎麼做了嗎？