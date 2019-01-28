對付獅子與對付狗的方法不同，你擲出一塊肉，狗會傻乎乎朝着肉的方向追去，獅子則會直接奔向擲肉者。故用香肉引開狗，不是怯懦而是智慧，你拋肉，狗去追，不消半分鐘就能使牠讓出路來，跟牠搏鬥，將牠驅走，可能要花上半日，說不定還把全身衣服弄破，損失遠超過一塊肉，更遑論讓自己受傷。



面對獅子時，你就不必浪費那塊肉了，肯浪費也是沒用，獅子跟狗的勇氣與智慧不在同一檔次。你如非要前行不可，便不必作他想，有鋼叉用鋼叉，有獵槍用獵槍，直接跟森林之王拚過就是，狹路相逢，唯勇者能勝。



美國總統特朗普上台後，幾乎讓所有國家領導人頭痛，你要對付他，就要了解他是屬獅子還是狗子的特性。特朗普肯定成不了獅王，只能跟狗相比，而且是一隻瘋狗，你犯不着跟他硬拚，況且瘋狗兇起來也不是容易應付，捨一塊香肉把他支開，才是聰明做法。



中美兩國貿易戰開始時，特朗普揚言每年要向中方五百億美元的商品徵收懲罰性關稅，筆者一向認為，那時就該讓他一讓。特氏像狗子而不是獅子，香肉一拋，讓他得其所哉，可以向選民炫耀，事情便初步掀過去了。奈何中國選擇與狗纏鬥，如今傳聞要向美國購入一萬二千億美元貨品求和，損失豈非更大？



有人認為特朗普欲壑難填，奉之彌繁，他侵你愈急，終非究竟之法。那可不一定，特朗普的特性不但似狗，而且似瘋狗，瘋狗吃完你丟的肉，可能已無暇再向你需索，因為又趕着去挑釁山豬、野狼了。你看，特氏為邊境興建圍牆問題，正忙於跟民主黨人噬咬，他是會不停製造新敵人的。