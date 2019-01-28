旺角恐怖虐兒案中四歲女童慘遭母親的兩名女友人施虐，包括拳打腹部、捏下體、火灼及鐵夾鉗鼻，女童被虐致遍體鱗傷昏迷送院，須開腦保命。案中的兩名被告殘暴行為令人髮指，理應嚴懲，法官亦指社會必然期望法庭嚴懲虐兒者，以儆傚尤，既要達到保護弱小，同時要起阻嚇作用。詎料兩名女被告最終都只被判囚不足三年。



筆者所屬政黨婦女事務委員會認為判刑過輕，不足以反映罪行的嚴重性及起阻嚇作用，故發起請願行動，要求加重虐兒刑責及全面檢討相關法例，希望加強阻嚇性及懲治性以保護兒童。



本港近年虐兒個案接二連三，而且手法兇殘，幼兒所受的傷害令人痛心。社署數字顯示，一七年共有九百四十七宗虐兒個案，較一六年的八百九十二宗上升百分之六，一八年首九個月有七百九十三宗，反映虐兒個案有增無減。



目前涉及虐兒或疏忽照顧兒童的案件，最高刑罰是監禁十年，惟該刑罰已有二十多年未曾檢討，難起阻嚇作用。例如女童「林林」被虐致植物人案，法官判刑時指，虐兒案最高罰則僅入獄十年並不足夠。因此，委員會要求律政司就旺角虐兒案中兩名被告的判刑重新覆檢。



委員會亦要求政府加強防止兒童受虐的措施，包括加強支援危機家庭、增加地區家庭支援服務、加強幼小教職員對防止兒童受虐的培訓和指引，以及加強宣傳教育，關心左鄰右里，一旦發現有兒童懷疑受虐，應即舉報，避免虐兒的悲劇再次發生。