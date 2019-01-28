有學者以「出乎意料」形容二○一八年的形勢發展，以「高度不確定性」形容二○一九年。老朽看了只會意一笑，世界太亂了，整個未來格局太不確定了！英國脫歐荊棘滿途，且淪為鬧劇，政客於國會議事堂破口互罵，首相文翠珊氣急敗壞，連番出醜淪為笑柄！至於美國政府的數度「停擺」，無不反映民主法治的倒退。此外，歐洲問題亦一大堆，德國受難民湧入拖累，法國受「黃背心」示威困擾，經濟嚴重下滑。諸多不明朗因素下，學者的預測，也難怪變得如江湖術士「贈你幾句」的口脗。



過去一年，內地中央經濟工作會議指出，一九年經濟工作的關鍵詞是「穩」：保持經濟運行在合理區間，進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振市場信心，增加人民群眾獲得感、幸福感、安全感。不過，中美貿易談判摩擦不斷，中國想求穩並不容易。



在即將展開的新一輪中美貿易談判前，兩國官員一味表示「達成協議機會仍高」。然而，你看國際大炒家索羅斯發出的連串狠話，甚麼「中國國家主席習近平是開放社會的最危險對手」，呼籲特朗普與其向全球發動貿易戰，不如集中應付中國。索羅斯也真是快人快語，他說美國應封殺華為及中興，若容許這些中國企業主宰5G市場，將對全球構成不可接受的安全危機。說白了，索羅斯亦不過表達「強者永遠想通吃」，潛台詞是「一山不能藏二虎」，勝者為王，弱者只能任人宰割！特朗普開打這場貿易戰，左看右看，都是來者不善，眼見過去四十年中國創造了世界經濟史上的「中國速度」奇迹，「中國製造2025」更令老美驚醒，不向中國「往死裏打」又怎可「強者通吃」？



中國的崛起喚醒了「敵人」，但如果喚不醒自己，一味只求「互利共贏」，那就真是太傻太天真！