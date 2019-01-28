法國雕塑家羅丹說過，工作就是不死的生命。今時今日香港的長者，對此應有一番沉痛的體會。港府最近意圖收緊長者綜援申領門檻，由六十歲提升至六十五歲，結果在引來全城怒罵後無奈補鑊，推出「就業支援補助金」，向受影響長者派發一千元差額。



以為特衰政府見了棺材終於流淚，從善如流低低哋躀一鋪，那是太傻太天真，根據相關安排，長者必須參與社署的就業援助計劃，定期會見社工並提交搵工紀錄，否則會被扣減二百元。



饒是勞福局局長羅致光鼓其如簧之舌，強辯二百元只是「象徵式懲罰」，但不能掩蓋的事實卻是，政府將所有申領綜援的長者當作游手好閒的大懶蟲，又或者是專攞政府着數的「民賊」，惟其如此才需要多多限制，層層設防。最好笑的是，這邊廂羅局長說「象徵式懲罰」，那邊廂政務司司長張建宗卻說是「鼓勵」長者「好好裝備自己」。兩人的說法恰恰是一對無法調和的矛盾，也令人百思不得其解，高官們一人一個號，各吹各的調，到底政策出台前有沒有好好協商，搞清楚背後理念？抑或是政策推出一項、跪低一項以後，急就章地「跌落地揦番拃沙」？



其實張建宗自己都說了，政府總部的外判清潔及保安有三分之一是六十五歲以上長者，證明大多數人有手有腳都寧願自力更生，只可惜，現實世界裏有機會繼續「捱世界」的長者，即使捱更抵夜揸的士、小巴者，畢竟也只是少數，更多的是「心有餘而力不足」，結果老來還要被涼薄政府羞辱一番，連僅有的尊嚴也賠上。事不經過不知難，官老爺人工高福利好，退休後有長糧可咬，養尊處優，可以炫耀六十多歲仍能游渡海泳的強健體魄，至於小老百姓的後顧之憂，夏蟲豈能語冰？