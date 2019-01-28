特區政府虐老大業尚未完成，勞福局局長羅致光又出來向長者叫陣，指六十至六十四歲申領「就業支援補助金」者，如不參與自力更生綜合就業援助計劃，定期見社工並提交搵工紀錄，將被扣減二百元。



坦白說，現時全港六十至六十四歲長者約有五十二萬人，當中就業人口約二十三萬，餘下沒有工作的，不少是因為周身病痛，體力或精神無法支撐繼續捱騾仔。港府偏要刁難這班老弱病殘，追究他們有否搵工，有否「裝備自己」，以冠冕堂皇的藉口來掩飾虐老。羅致光甚至將扣錢說成是「象徵式懲罰」，盡顯港官高高在上的嘴臉。貧苦長者最好個個不理實際健康狀況，「鬼叫你窮頂硬上」，人人做到猝死街頭，正好符合港府踢走安老包袱、少隻香爐少隻鬼的脾胃。



庸官為推動虐老政策，更不惜暫停大腦運作，羅致光之前的「百二歲」言論固然貽笑大方，事後又指人類事實上不會有百二歲，死撐那是「邏輯說話」。為官者不以良心說話，將不是事實的情況拿來說事，正如人人都知人類不會有「萬歲、萬萬歲」之長壽，獨是奴才樂此不疲，偏要拿來大講特講。



特區政府當初陰陰濕濕收緊長者綜援申領門檻，引發輿論炮轟，於是推出補鑊措施，將差額以其他名目發放。如今看來，港府虐老立場根本沒變，對長者的追殺絲毫沒有放軟手腳。特首林鄭當日在記者會上指，提高長者綜援申請年齡政策沒有錯，只是執行細節有改善空間，現在以補鑊措施來執行補刀陰謀，就是手段上的「改善」。林鄭引用「治大國如烹小鮮」，說法不倫不類，說穿了，這個嫌貧棄老政府要烹調、對付的，就是在他們眼中既礙事又阻碇的「老海鮮」。