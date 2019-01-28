踏入新一年，港府「跪低」成為習慣，派四千元關愛共享計劃安排、收緊長者綜援門檻、三隧分流方案等，「跪低再跪低，補鑊再補鑊」已成為新常態，這反映高官的思慮不周，急就章的施政作風，要由市民承受惡果。



就以派四千元關愛共享計劃為例，籌備近一年，竟然出閘脫腳，派到天怒人怨，事關市民申領四千元，堪稱要「過五關斬六將」，每關稍有不慎「中伏」，隨時見財化水。



派四千元甩轆真的罄竹難書，政府號稱「補漏拾遺」，理應從「切忌擾民」的角度出發，讓市民以最簡易方法領取四千元；然而，派四千元安排惹起民怨，先是申請表供不應求，再到市民要自攜白紙去印表，電話熱線「冧檔」，凡此種種，都是「先踢爆，後補鑊」，彷彿高官與市民生活在不同時空，前者「無知無覺」，不知悉在沒有網上申請的情況下，市民定必會「搶表」，最離譜是前線人員連印表的白紙都斤斤計較。



派四千元的亂象近日再度升溫，原因是填寫申請表的疑難全面曝光，當中以露宿者、主婦及學生最為頭痕，單是無住址證明便「頭都大晒」，就在全城鬧爆下，政府才「認衰」宣布多項改善措施，包括申請人毋須遞交住址證明、郵資不足獲政府「包底」，以及加印一百萬份申請表。



政府籌備近一年竟可以混亂到如此境地，究竟統籌協調工作是否「無人駕駛」？抑或居中協調的高官是「無兵司令」？派四千元是由財政司司長公布，財經事務及庫務局亦有份參與，而派表的是民政諮詢中心，如此大型跨區、跨部門協作，事前實在需要逐一梳理問題，上情下達。但說到底，在政府高舉發展智慧城市的旗幟下，政府應未雨綢繆，及早發展數碼智能身份，並設計一個網上申請系統，這才是從根本解決亂象的治本之道。