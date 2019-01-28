新的一年，台灣海峽、空域就極不平靜，解放軍多架戰機、三艘軍艦日前繞台，經巴士海峽往西太平洋訓練，而美軍兩艘艦艇則高調駛入台灣海峽航行，台灣海軍當日亦首度舉行無人機演練，並派兩艘軍艦在屏東外海模擬導彈來襲。美國、中國大陸及台灣同一天在台海進行軍事活動，預示今年台海情勢極可能較以往更為動盪不安，兩岸對抗擦槍走火風險加劇。



據報道，解放軍包括空警500預警機、轟6轟炸機等，當日早上由南部戰區陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動，這是今年以來大陸軍機第二度繞台飛行。而解放軍亞丁灣護航第三十批編隊054A導彈護衞艦蕪湖號、邯鄲號，以及綜合補給艦東平湖號，則在台灣東部外海以編隊方式航行。美國海軍神盾驅逐艦麥坎貝爾號與補給艦迪爾號，當日下午就航行通過台海。這是美軍戰艦去年七月以來第四次，也是今年首次駛入台灣海峽。



中美近期在台灣問題上角力不斷，美國海軍作戰部長理查森日前結束北京訪問行程後表示，派航空母艦通過台海依舊是美國海軍的選項，話音剛落，兩艘美艦隨即進入台海。事實上，自去年以來美方就一直挑戰中國大陸一直強調的台灣問題是核心利益，除了對台售武以及通過鼓勵美台官方交流的相關法案外，軍艦更頻繁於台海航行。



其實美方也相當清楚，以大陸目前的國力和軍力，美艦通過台海已無任何威懾作用，只能是象徵式政治示威而已，而且台海本來就是國際水道。按近日美媒所披露，中國八枚東風26導彈就可以擊沉三千公里外的美軍航母，更何況在一百多公里狹窄的海峽。



正如大陸官媒所指，美軍此舉只會提升該地區的緊張。只不過，美國目的就是要製造台海緊張局勢，給中國大陸的發展添亂加堵，一方面為台獨分裂勢力壯膽，另一方面意在激化兩岸對抗，令兩岸掀起軍備競賽，而美方就坐收漁利，向台灣出售武器，收取保護費。



對九合一選舉慘敗的台灣民進黨政府而言，美國打台灣牌以及美軍在台海的軍事行動，自然有如及時雨，因此積極配合，不僅蔡英文新年後公開宣示拒絕「一個中國」的「九二共識」，台軍也高調舉行大規模反登陸演習，就在日前美艦通過台海當日，台海軍兩艘軍艦也在屏東外海演習，期間更首度示範銳鳶無人機飛行。



而台灣軍方更表示，台灣今年會積極提升「不對稱戰力」，又稱台灣要「自主建造新式高級教練機、潛艦、導彈」。蔡英文也指示加快天弓三型導彈、雄風三型導彈生產速度，以有效因應大陸對台軍事威脅，大有與大陸展開軍備競賽之意。



然而，大陸GDP目前已是台灣的二十二倍，近十二年來台灣海軍只增加了兩艘巡防艦，大陸卻至少增加了兩艘航母、十四艘導彈驅逐艦、四十二艘導彈護衞艦，另有殲20隱形戰機，雙方實力差距早已拉大。



最令人擔憂的是，隨着美軍軍艦頻頻開進台海，加劇兩岸對抗，大陸勢必增兵台海，並在東部戰區部署更多先進武器，加大台海衝突風險，這對台灣社會來說，絕非好消息。



也許台灣部分民眾寄望於美國《台灣關係法》，但該法並沒有規定美國有義務為台灣出兵，只有美國跟台灣斷交。一九五八年兩岸「八二三炮戰」，美軍曾經為台灣國民黨海軍艦隊護航，但在毛澤東下令開炮之後，美國軍艦立刻撤到公海，遙望解放軍炮擊台灣軍艦。顯然，指望美國大兵為台獨流血並不現實，要有效確保台海和平，只能靠兩岸對話達成共識，而不是靠軍備競賽或美國保護。