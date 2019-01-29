正論：涼薄政府常跪低　虐老心魔難自棄

如果要給港府高官送一份新春禮物，「護膝」是不二之選，事關特區政府不僅特別無能，而且涼薄成性，招致天怒人怨，結果施政推出一項，跪低一項。對於「跪低多過食飯」、嚴重骨質疏鬆的「中年」高官而言，如果沒有一對好的護膝，一再跪低能不辛苦嗎？



早前港府突然收緊長者綜援門檻，引來全城鬧爆，不得不推出大約一千元的所謂「就業支援補助金」補鑊，可惜的是，港府死性不改，竟然再打「虐老」主意，要求有關長者必須尋找工作兼且定期與社工見面，否則將被每月扣除二百元，勞福局局長羅致光更聲言這是對拒絕自力更生長者的「象徵式懲罰」。結果大家看到了，被懲罰的不是長者，而是羅致光本人，羅致光昨日自打嘴巴，宣布暫緩「扣錢」，這是不到一周內的第二次跪低。



事實上，港府坐擁金山銀山，被譏為「窮得只剩下錢」，根本沒有必要同基層長者斤斤計較。更何況，相對港府大型基建動輒超支數十至數百億元，「明日大嶼」計劃更是不惜將五千億元公帑「掟落海」，收緊長者綜援所節省的不過一至兩億元而已，根本不可同日而語。港府如此善財難捨，冤枉甘心，欺老凌弱，更不惜「從乞丐兜中搶食」，最終只能是自取其辱。



必須指出的是，港府雖然連連跪低，但虐老心態依然不改。立法會昨日通過跨黨派動議，要求港府暫緩收緊長者綜援政策，但林鄭繼續冥頑不靈，結果不僅被反對派狠批「活在雲端，自取滅亡」，建制派也鬧爆有關政策不合情、不合理、不合時宜，而反對派更聲言與建制派聯手，迫使政府收回有關政策。眾所周知，建制派與反對派本來勢同水火，林鄭居然有本事令兩者聯成同一陣線，如此「能人所不能」，足證港府眾叛親離，已淪為人人喊打的「過街老鼠」。幾可斷言，在立法會跨黨派杯葛之下，港府再次跪低只是遲早的事情。



說起港府「跪低」，早已是家常便飯。選擇性派錢四千元準備不足，港府被迫道歉補鑊；公立醫院醫護人員接力申訴，當局只好答應檢討津貼政策；放寬電動車首次登記寬減稅條件，亦是向民意低頭；至於沙中線淪為豆腐渣工程，港府從一味隱瞞到宣布調查事件，再到同意鑿開石屎查驗，更是一跪再跪，醜態百出，管治威信蕩然無存。



想當初，林鄭挾「好打得」名聲登上特首寶座，一度顧盼自雄，不料上任年半以來，她的「好打得」不是體現在施政能力上，而是體現在欺老凌弱上，體現在四處挑火頭「撩交打」上，而她舉薦僭建醜聞纏身的鄭若驊主掌律政司，落實其「大和解」政策並庇奸護淫，更是最大的敗筆。



毛澤東曾言，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。回歸以來香港亂象叢生，競爭力每況愈下，最根本原因就是中央所託非人，從董建華到曾蔭權，從梁振英到林鄭月娥，簡直是一蟹不如一蟹，「港人治港」淪為「餘孽治港」、「廢柴治港」，「一國兩制」豈有不敗之理。



