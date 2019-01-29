功夫茶：民望繼續墊司底　官到無恥顏自厚

每年嚟到呢個時候，樂壇同影壇都會派發成績表，如果特衰政府都搞頒獎禮，睇怕「面皮最厚大獎」肯定係律政司司長鄭若驊嘅囊中物。



各位看官，冇花冇假。最新民調顯示，特衰政府問責官員民望繼續尋底，其中鄭若驊更蟬聯「墊司底」，得分僅三十五點九，慘不忍睹。鬼咩，「司底驊」唔單止帶病提拔，仲帶頭破壞法治，特別係庇奸護淫，甘當漢奸黎以及一眾黑金政客保護傘，香港「法治之都」嘅金漆招牌就係咁被打殘，唔有口皆悲至奇。



阿姐佢尋日出席立法會司法及法律事務委員會接受質詢，一如所料被左中右各派圍插，有議員攞住份《東方日報》頭版，質疑點解佔中咁嚴重嘅案件，拖到依家淨係得九人落鑊？又有人問點解律政司唔就漢奸黎「黑金案」提出檢控？點解放生梁振英？面對萬炮齊轟，司底驊居然毫無愧色，官腔廢話連篇，談笑間成功帶領一眾議員遊咗轉花園，你話係咪「厚顏可嘉」？



講真，正常人稍有自知之明，早就鞠躬下台以謝天下，好似司底驊咁面不改容，雲淡風輕，唔到你唔寫個「服」字。好多人都知，「笑罵由人笑罵，好官我自為之」出自北宋神宗時期鄧綰之口，查實真正笑罵由人何須講到出口，正如一個釋囚話自己「掃走晒憤怒同怨恨」，正好凸顯「滿肚氣不忿」。司底驊嘅「毫不在乎」、「吹我唔脹」、「庸官我自為之」，深深印喺每一個白眼、每一句Hea答裏面，不落言傳，境界明顯高一個層次。



有人話為官要訣，惟「厚」與「黑」，司底驊除咗「臉比牆厚」、「心如炭黑」，更加做到「情如紙薄」，絕對係做官嘅特殊材料。同樣係僭建，司底驊推個老公去死，跟手自我特赦，連飽受通俄醜聞困擾嘅當撈侵都要拜佢為師。唔怪得有人話，司底驊之「大義滅親」，大有漢高祖劉邦嘅遺風。當年項羽捉劉邦老竇做人質，並威脅要燉成肉湯，被劉邦一句「分一杯羹」當場KO，可見司底驊係做大事嘅人才，海水不可斗量。



講開又講，特衰政府高官由「留低比離開更需要勇氣」，到「視民望如浮雲」，心理質素一貫過硬，自我感覺一貫良好，司底驊坐言起行，真正做到「官到無恥顏自厚」，同林鄭嘅「官到無求膽自大」堪稱絕配，抵佢官運亨通。



古人曰︰「生子當如孫仲謀」，最緊要有真才實學。今時今日香港官場劣幣驅逐良幣，邊個與民為敵、以醜為美，邊個有得上位。想仔女出人頭地？「生子當如司底驊」先至係王道。



