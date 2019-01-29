神州觀察：公權力不受監督　地方官胡作非為

陝西西安一家媒體日前在一事故現場直播報道時遭警方粗暴對待，記者更被警員帶走，事件令輿論嘩然，再次折射出地方政府濫用公權力的現狀。



西安長安南路當日發生爆水管事故，導致附近馬路和屋苑被淹浸，更有一人被困地下室而死亡。當地媒體《華商報》記者拍攝現場和相關救援進展時，突然被一位警察打斷，記者被帶走，直播手機被毀壞，還有一名記者的相機被水務部門工作人員搶走。最終警方在輿論壓力下道歉放人。



西安警方抓記者，自然是出於官方維穩考慮，試圖隱瞞事故真相，遏制對自己不利的輿論。這在內地已見怪不怪，例如北京一家媒體的女記者早前到福建泉州採訪有毒化學品「碳九」洩漏事故期間，其酒店房半夜遭當地警方強行闖入「精準抓嫖」。



最不可思議的是，陝西因秦嶺違章建別墅事件引起全國關注，更引發官場地震，包括陝西前省委書記趙正永等多名官員受查落台，中央辦公廳甚至發文批評陝西省及西安市官方違反政治紀律。風頭火勢下，當地官員依然無法無天，這或也是中央高層六次批示仍拆不掉秦嶺違建別墅的原因之一。



地方政府連黨媒官媒記者正常的新聞報道也害怕，深層原因在於官方的誠信已經破產，只要能隱瞞任何事故和社會事件真相，即使違法也在所不惜；同時也反映維穩已成為地方政府濫用公權力的最大藉口。



事實上，地方政府抗拒輿論監督的惡性事件頻發，針對記者的跨省追捕層出不窮，更有一些記者因報道或批評觸怒官方而被判刑，很多理由也都是與維穩有關。



最近幾年，從媒體流失的記者和從業員大大增加，一個重要原因是輿論環境日益惡化，不僅新聞報道受到諸多限制，記者更成為危險職業。如果這種現象不能得到糾正，將會造成一種雙輸局面，公權力失去監督，媒體失去信譽，這無疑對中國社會的健康發展極為不利。



事件也再次表明，部分地方公安機關已淪為地方官員的家丁，由所謂對黨和人民的忠誠，墮落為對個別人的忠誠；由黨和人民的「刀把子」，淪落為權貴手中的「刀把子」。警察本來是「打擊犯罪，保一方平安」的守護神，卻為禍百姓，知法犯法。



當下內地社會有權則靈，官員手中握有實權，便肆意濫權違法。中共十八大後，當局大力整肅官場，宣稱要將權力關進籠子，但現在看來只是空談，地方官仍然我行我素，與百姓離心離德。公權力不但沒有關進籠子，卻更如下山猛獸般禍害一方。當局口口聲聲說要接受人民監督，但如果連被稱為第四權的官方媒體都不能監督，老百姓又如何監督？



