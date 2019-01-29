世界視線：拉丁美洲向右走　委國乏左鄰撐腰

委內瑞拉政變掀起軒然大波，美洲分開兩陣營，支持委國反對派的一邊以美國為首，加上利馬集團主要成員國巴西及阿根廷等，聲勢浩大。另一邊支持總統馬杜羅陣營如古巴及玻利維亞等，相對勢孤力弱，只有中國及俄羅斯在輿論上聲援。中國一如往例按兵不動，不會輕易介入別國內政，俄羅斯則嚴厲譴責西方漠視國際法，警告美國勿出兵委國。外界預測一旦外國聯軍採取行動，俄軍絕不會袖手旁觀。



列強各懷鬼胎，委內瑞拉孤立無援，很大程度是因為它是少數仍然奉行極左社會主義的國家，與世界政治大氣候脫節。拉丁美洲左右勢力此起彼落，左翼勢力在二○○○年後復興，針對自由經濟失敗及貧富懸殊等問題，鼓吹社會主義扭轉不公，在多國選舉中勝出。據○七年統計，拉美有八成面積、七成人口受到左翼政府管治，包括十三個國家，當中巴西、阿根廷走較溫和社會主義路線，古巴、委內瑞拉則是激進左派表表者。委國前總統查韋斯上台後大幅改革，把委國由美國後花園改成社會主義「樂園」，更反對美國提出的美洲自由貿易區建議，因此交惡。親信馬杜羅接任總統，蕭規曹隨，也成為華府眼中釘，一直想除之而後快。



經過十多年見證，社會主義未能拯救經濟，坐擁石油寶庫的委內瑞拉，更由曾經最富有南美國家，淪落至難民輸出國。南美第一大國巴西近年經濟一直沒有起色，保守主義政客乘勢而起，去年當選總統的博爾索納羅便是極右派，外號「巴西特朗普」，誓言要把國家從社會主義解放出來。美國前總統尼克遜說過，「巴西走向哪裏，拉丁美洲就走向哪裏」，阿根廷、巴拉圭、智利和哥倫比亞等南美國家先後紛紛右轉。



委內瑞拉「左鄰」買少見少，古巴公開支持馬杜羅政府，被華府警告重新將其列入「支援恐怖主義國家」，自身難保。玻利維亞有心無力，墨西哥是利馬集團成員國，只是想「左右逢源」。馬杜羅恐怕獨力難支，最終惟有北望莫斯科，前門拒虎，後門進狼。



