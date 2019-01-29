中國經濟增長率回落其實並非壞事，而是好事。追求增長率，本質是追求經濟規模，而經濟增長的目的應是效率效益提升，改善社會大多數人的生活水平、生活方式，應該是以包容性與可持續性為基本目的與原則。二○○八年金融海嘯的四萬億元刺激經濟，不少是浪費，也造成了其後多年的經濟、金融問題。



今次應該是金融海嘯後的另一場大危機，不但中國經濟增長率回落，日本、南韓亦出現負增長，很多迹象顯示出國際經濟在美國為首的不少國家的槓桿化、貿易赤字、財政赤字，正趨向金融危機的爆發。中美貿易摩擦，中美矛盾，是美國試圖在金融危機爆發前夕，從中國掠奪利益，以減少本身受危機的影響。但若美國的巨大結構失衡不改，特朗普繼續蠻幹亂動，相信除非美國再次擴大美元供應，否則危機爆發迫在眉睫。若從收緊美元銀根轉為放寬貨幣供應，只是金融海嘯後的同樣伎倆，把危機延後，卻不是扭轉逆勢。



在這樣的趨勢下，中國不應盲目刺激經濟，百分之六以上的增長率在國際上已是中高增長，不需驚惶失措，藥石亂投。一是不應跟從美國指揮來重複四萬億元的錯誤；二是在穩定物價和基層生活水平之外，還要去槓桿化，清理社會經濟中的浮誇虛張。因此，「中國製造2025」不會隨便因美國指摘而放棄，「互聯網+」更要清除虛假和金融投機部分，着力建設一帶一路發展，拓寬中國經濟的發展空間，把危機轉為機遇。