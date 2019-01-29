這年頭講真話很難，中國人如是，外國人亦如是。加拿大駐華大使麥家廉因為接連評論孟晚舟案而被撤職，正是講真話惹禍的典型例子。他認為孟晚舟有很強理據避免被引渡到美國，並認為如果美國撤回引渡要求「那就太好了」，這些都是真話，奈何良言逆耳，加拿大政府偏偏不喜歡聽真話，於是就出現了這場炒人鬧劇。



明眼人都看得出，孟晚舟案是徹頭徹尾的政治事件，是美國用來勒索中國的政治籌碼，加拿大當局充當政治幫兇，還不斷強調甚麼法治、司法獨立，不僅虛偽，而且自欺欺人。還是特朗普比較老實，聲稱若該案有助於與中國達成貿易協議，他將會干預，一舉戳穿了法治謊言。有加拿大國會議員認為，加國政府的秘密政策是，希望從中美談判中令被囚加拿大人獲釋，麥家廉因為公開了這項秘密政策而令加方尷尬，結果換來被炒命運。這也是老實話，如果說麥家廉有錯，那就是錯在身為大使卻講了真話，外交官本應滿嘴謊言。



魯迅說過一個故事。一戶人家生了一個男孩，滿月時抱給客人看。一個說「這孩子將來要發財」，於是得到一番感謝；一個說「這孩子將來要當官」，於是收穫幾句恭維；一個說「這孩子將來要死」，於是得到一頓痛打。



說謊的得好報，說必然的遭打，怎樣才能夠既不說謊也不遭打呢？魯迅的辦法是，這孩子，您瞧，多麼……哎唷，哈哈，呵呵呵！如果麥家廉懂得呵呵呵，也許就不會被撤職了。