繼收緊長者綜援門檻遭全城鬧爆，不得不向受影響長者發放約一千元的「就業支援補助金」補鑊後，冇神經政府仍未知衰，竟又打起另一虐老主意，規定有關長者必須參加「自力更生綜合就業援助計劃」兼且定期面見社工，否則月扣二百大元。結果周日二百長者走上街頭怒吼，嚇得港府再次跪低，暫緩扣錢。



坐擁萬億財政儲備的港府肥到襪子也穿不下，偏偏同長者斤斤計較，想出來的屎橋不僅脫離民情，直情有悖常理，激起全城怒火簡直是咎由自取。林鄭月娥自以為「好打得」便四處撩交打，最終引火燒身，政策推出一項跪低一項，別說管治威信蕩然無存，六十有一的林鄭跪完又跪，會否骨質疏鬆，才是最令人擔心。



有頭髮無人想做瘌痢，目前五十多萬名六十至六十四歲長者中，廿多萬人正在工作，其餘不是生活無憂，就是身體條件令他們無能力工作，政府係都要逼他們搵工，根本是強人所難。張建宗還美其名曰這是讓長者「站出來」，羅致光更說扣減二百元只是「象徵式懲罰」，如果不是冷血涼薄，就是腦袋長在屁股。



官老爺住豪宅坐靚車養番狗，如何想像六、七十歲的長者在街頭執紙皮？有統計指本港小巴業缺乏年輕人入行，不少司機年屆七、八十歲仍不退休，為的就是多賺二、三百元。官老爺活在象牙塔不知民間疾苦，卻閉門造車想出種種虐老措施，最終弄致焦頭爛額全城唾罵，真是厲害了，港產廢官！