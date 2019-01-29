委內瑞拉發生政變，自封總統的反對派領袖瓜伊多獲得美國為首的西方國家力挺，馬杜羅政權風雨飄搖。然而，俄羅斯的介入改變了力量對比，最終鹿死誰手還須拭目以待。



類似的一幕，人們早已屢見不鮮。數年前，西方國家與敍利亞反對派聯手，企圖將反美親俄的巴沙爾政府趕下台，但在俄羅斯及伊朗的支持下，頑強的巴沙爾政權挺過難關，近年反守為攻，不斷收復失地，而從特朗普早前宣布從敍國撤軍觀之，不成氣候的敍國反對派已被西方用完即棄。在委內瑞拉問題上，戰鬥民族俄羅斯依然強硬，除了嚴詞警告西方國家不要輕舉妄動，更有報道說四百名俄國僱傭軍已進入委國，擔負起保衞馬杜羅的重任，一旦委國發生內戰，很可能又是一場持久戰。



當然，馬杜羅能否撐得住，除了俄羅斯因素，最關鍵的還是看自己的毅力與鬥志。在這方面，古巴堪稱榜樣。古巴面積更小，人口更少，沒有石油資源，且與美國距離更靠近，但古巴在西方五十年經濟封鎖下依然生存下來，卡斯特羅更是躲過了數百次政治暗殺行動，證明美國雖然強大，但並未達到足以隨心所欲改變別國政權的程度。



過去十年，中國在委國投資高達數百億美元，如果馬杜羅倒了，中方吃的虧可就大了。如何應對委國危機，考驗北京的智慧與勇氣。