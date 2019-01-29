三國時代的呂布跟加拿大總理杜魯多原來頗多相近處，同樣長得英挺帥氣，同樣剛愎自用，同樣是得一能臣而不能用。呂布棄用陳宮，杜魯多解僱麥家廉，兩者都是再笨不過的決定，再次證明靚仔和有腦很多時不能並存。



中國與加拿大分屬友好，一向相安無事，杜魯多卻犯傻接受了美國的引渡申請，將過境的中資企業華為高層孟晚舟拘留，平白惹起外交風波，中方的還擊勢挾風雷，已拘禁了兩名加國公民，另一加籍毒販則提堂再審，由原先判囚改為死刑。加拿大立國以來，大抵也從未遇過要在世界兩大強國夾縫中周旋的尷尬場面，杜魯多蚍蜉撼大象，自陷困境，進退皆難。



如果美國的引渡申請不撤回，中國又堅持遷怒於加拿大，加國自詡法治地區，不能說釋放某人就釋放，如是一來，那該如何是好？加拿大駐華大使麥家廉老成謀國，在此時毅然站出來，指孟晚舟只消按三點理由作抗辯，便很有機會獲法庭釋放。麥家廉此舉做得恰到好處，既可以替加國向中方釋出善意，也可以在不違當地法律的基礎上，為雙方找到下台階，至於如何判決，那是法庭之事，麥氏只是盡了他應有的職分。



有人認為麥家廉身為駐華大使，不應就此事發言，否則有違外交慣例。但話不是這樣說的，非常時期就得行非常之事，如今加拿大正處外交困局，麥家廉只是做當做之事，合乎情理，也適當其時，應屬智者所為。奈何杜魯多一如呂布，自以為是，拒用賢良，強行解僱麥家廉，讓加拿大繼續陷於泥沼之中，進不得，退不可。外交是要用智慧的，加國由小鮮肉治國，其不敗者幾稀矣。