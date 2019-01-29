上周網上流傳馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學懷疑集體欺凌「脫褲打屁股」片段，校方強調事件只是「過火的嬉戲」，不涉及任何欺凌成分，但警方主動調查後，拘捕八名中六學生助查。其後，網上再有欺凌片曝光，片中一名男生被多人抬到枱上，以「拗腳」、「飛肘襲背」、「拍頭」等方式虐打，男生表情痛苦。



筆者對董之英中學輕視校園欺凌的嚴重性感到費解和遺憾，因為校園欺凌性質嚴重，會為社會埋下計時炸彈，不少反社會行為乃至刑事犯罪行為，追根溯源都與校園欺凌有關。



美國在上世紀八十年代，校園欺凌事件愈來愈嚴重，一般相信這與學生喜歡玩暴力電腦遊戲、缺少社交及社交技能訓練有關。美國運用法律的威懾力，將校園欺凌列為犯罪，美國所有州份都已經制訂了反欺凌法例。根據反欺凌法例，學校是反欺凌的主要負責者。校方必須就法律上界定的欺凌行為向當局作出通報及跟進調查，如果知情不報，會受到問責。當欺凌事件涉嫌觸犯刑事罪行，將會由司法機關跟進，若欺凌事件極為嚴重，例如涉及傷害他人，法院可以對未成年的欺凌者判處成年犯的量刑。美國對校園欺凌行為採取零容忍的政策，對校園欺凌有一定的遏制。



網上接連流出校園欺凌片段後，教育局局長楊潤雄表示，政府對欺凌事件「零容忍」，將與校方詳細討論。「他山之石，可以攻玉」，本港政府和學校應該參考外地遏制校園欺凌的做法，不要再縱容校園欺凌。