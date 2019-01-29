流感高峰期令公立醫院前線醫護水深火熱，多個醫護組織相繼舉行申訴大會，向醫管局表達對未能改善人手不足的不滿。醫護谷爆，病人受苦，相關的亂象年年出現，歸根究柢，無非是人手荒，而高官和醫管局又年年敷衍，沒有在增加人手上制訂有效措施。



醫護荒，並非政府肯畀錢，一頭半個月就可以培訓一大班醫護人員出來。在人手如此緊絀下，正如有人詰問：醫界肯打破保護主義，引入更多的海外醫生，以解燃眉之急嗎？政府高官叫醫護「捱義氣」，醫管局高層一味廢噏，認為地方及人手兩大問題，難以在短期內徹底改進及處理，當局會繼續努力，希望市民包容醫護人員的困難。阿哥，咁又有邊個體諒病人無助嘅淒涼、公立醫院如戰場嘅苦況？



特區高官和醫管局高層至叻講門面說話，你哋「繼續努力」，情況卻年年未見改善，何以沒有人提出會有甚麼「象徵式懲罰」，反而人工年年照加？老朽由是感到高官與醫管局高層不但善於講假話，且已把講假話當成一種習慣。有道是「謊言說上一千遍，就會成為真理」，看來，他們不但把假話當成一種習慣，更當成事業，年年口頭上說改善，講到自己也相信和感動！



醫管局高層是否把假話當成事業，暫且按下不表，不過佢哋恐怕難以洗脫「不務正業」之指摘。最近號召明星名人拍片為前線醫護人員打氣，被抨為堅離地，可當局沒有吸取教訓，仲要更離地，又整個「魚蛋燒賣小食打氣日」！然而前線醫生並不賞臉，並諷刺：「我連正餐都冇得食，你叫我食魚蛋燒賣，係唔係整蠱我呀？」更搞笑嘅係，醫院為響應環保，叮囑醫生自備餐具，難怪被噴到一面屁：唔通我帶埋刀叉去巡房，巡完唔食飯去食魚蛋燒賣？老朽忽然想起馬雲的金句：人蠢無藥醫，比患癌還糟。信焉！