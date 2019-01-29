跪完可以再跪。港府原先宣布，六十至六十四歲綜援申請者如不參與自力更生綜合就業援助計劃，又或者參加了卻拒絕與社工會面者，將被扣減二百元，在各界鬧爆下，勞福局局長羅致光宣布暫緩扣錢安排。



如果說港府派發一千元綜援差額是「半跪低」，則今次暫緩二百元「象徵式懲罰」無疑是「一跪到底」。儘管當局聲稱會在未來六個月觀察相關人士參與計劃的情況後，再考慮是否恢復罰款，但幾乎可以肯定，這只是官老爺稍為體面的下台階而已。羅局長的「邏輯語言」雖比普羅百姓高不止一班，兼且活在一個大家所不知道的香港──在那裏，六十歲以上長者只要肯繼續做工作，必然可以發揮餘熱，老有所用──但佢老哥畢竟IQ爆棚，相信不會掉進同一個坑兩次，唔衰攞嚟衰吧。



談到政客跪低，美國總統特朗普為了讓政府重開，不惜暫時接受沒有圍牆的撥款方案，傷透了不少粉絲的心，有人甚至將他跟老布殊當年違反競選承諾加稅、結果連任失敗的故事相提並論。相比之下，港產官僚無疑是幸運的，有道是債多了不愁，蝨多了不癢，政府施政以今日的我打倒昨日的我乃家常便飯，市民早已形成「審醜疲勞」，殺傷力有限。



而既然冇靈魂政府「肉酸」慣了，醞釀政策時根本毋須顧及民情反應，以三隧分流為例，博大霧過骨自然理想，嘈兩嘈頂多拉倒，天也不會塌下來。反過來說，特衰政府膝頭嚴重缺鈣，為何有些事情該跪低卻死撐到底？最明顯例子是漢奸黎粗口辱罵兼恐嚇東方報業記者，板上釘釘無可推諉，不僅市民看不過眼，連申訴專員也忍不住開腔怒轟，港府始終甘冒天下之大不韙，將庇奸護淫進行到底，說背後沒有不可告人的原因，三歲細路都唔信。