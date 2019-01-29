財政司司長陳茂波日前進行網上直播，除宣傳即將公布的預算案外，又為派錢四千元引發的大混亂致歉。不過，其得把口說知錯卻無意改過的態度，令大批網民畀「嬲嬲」。如此公關騷，不但自取其辱，更凸顯陳茂波的理財哲學是如何一事無成。



陳茂波被問到為何不效法前財爺曾俊華搞全民派錢時，他再次搬出政府理財哲學要有針對性來做擋箭牌，認為搞全民派錢與此不符云云。坦白說，庸官愈是死撐愈是難以自圓其說，皆因陳茂波的財政亂算案起初連四千元也不想派，後來怯於滔滔民意才作出補鑊措施，「針對性」三字根本無從談起，極其量只能說是見步行步，絕非庸官說得那麼高瞻遠矚。



再說，港府搞選擇性派錢，起初預計有二百八十萬人申請，結果表格只印百餘萬份，做法已夠荒謬。最可笑的是，當局近日又說預計申請人數高達三百萬。連受惠人數究竟是一百萬、二百萬還是三百萬，也是斷估，反映當局對問題掌握得不清不楚，還口口聲聲「針對性」，絕對是睜眼說瞎話。



有人說，陳茂波當年做立法會議員時，曾狠批時任財爺曾俊華計錯數。當然，輪到陳茂波符符碌碌坐上財爺寶座後，他計錯數的情況更加嚴重。為了吐一口惡氣，於是搞派錢時故意要與別不同。可是陳茂波只不過是特區政府內運高技低的其中一員，能坐上高官之位只因死好命，非具個人之才。事實亦證明了他不肯藏拙，結果連番獻醜，派錢申請手續繁複，玩殘市民之餘，行政費更高達三億元，比曾俊華搞全民派錢行政費用支出多一大截。納稅人的血汗錢被如此枉花，現屆政府理財哲學不是針對性而是「災難性」才對。