港府近期「亂晒章法」，多個政策局先後「跪低認衰」，其中在收緊長者綜援申領資格一役，堪稱是施政進退失據的典型教材。



收緊長者綜援門檻風波，由政府高官的「議員批准論」點燃藥引，在泛民揚言拉攏建制聯手反對新一份財政預算案施壓下，政府雖一意孤行拒撤回收緊長者綜援門檻，但願意「半跪低」提出就業補助金，補回逾一千元差額。



原本政府堅持二月一日上調長者綜援年齡下限，其後為解政治困局，突然提出就業補助金，遭社福界狠批是一錯再錯，政府當時已是左支右絀，按道理在風頭火勢下，理應經一事長一智，豈料政府近日又點燃另一藥引，突然宣布六十至六十四歲健全申請綜援人士，如果不參與自力更生綜合就業援助計劃，將會被扣減二百元，再加上勞福局局長羅致光解讀政策為「象徵式懲罰」，引起各界猛烈反彈，最終宣布暫緩扣錢安排。



政府施政最忌今日的我打倒昨日的我，這反映政府事前沒有做好沙盤推演工作，背離任何政策都會影響部分持份者及群體，加上所屬業界的本能反應，若然高官單純以理論層面去分析問題，注定要「撼頭埋牆」。



另一方面，政府「跪低再跪低」，必定影響管治威信，至此，外界對高官的言行都會用放大鏡去檢視，而且肯定不會「照單全收」，加上議員面對較具爭議的政策勢必「驗屍咁驗」，行政立法重回緊張關係，凡事只會事倍功半。



面對目前訊息混亂的局面，政府應「先安內，後攘外」，對內要統一口徑，說明底線原則，避免前線人員被社工或申請者問到口啞啞；至於對外，政府亦有大量補救工作可做，包括在收緊長者綜援門檻二月一日生效前做「懶人包」，全面交代與其相關的最新安排，免得外界估估吓，徒添爭拗。