中共總書記習近平的「探索台灣兩制實務」講話，把「中華民國」矮化成為「中華人民共和國台灣特別行政區」，雖然是高舉「一中原則」的「和平統一」大旗，台灣朝野兩黨視為「招降」，自然齊聲說不。但是，如果北京不斷以強大政經力量「逼降」，台灣將如何肆應？



台灣的主流民意是「維持現狀」，統獨只是少數人的「塵世天堂」願景，不過，在言論自由的國度，人人都可以無所畏懼的宣示自己的信念和主張。在台北鬧市如西門町和東區，人們經常可以見到五星紅旗、台獨旗幟迎風招展，從來沒有人會因為「主張分裂國土」或「煽動顛覆政府」而被拘禁。



蔣介石時代的台澎金馬地區是「反攻大陸，統一中國」的復興基地，「漢賊不兩立」當然是「武統」；蔣經國時代則是「反攻無望」，只能高舉「以三民主義統一中國」的大旗，努力建設台灣，向中國大陸「垂範」。在那個國民黨威權統治時代，所謂「統派」都是反共的，主張獨立的台灣人都是「異端」。後來兩岸民間交流熱絡，台灣頗有一些人認為「兩岸本出同源，大家都是炎黃子孫」，合則兩利，統一沒有甚麼不好。也有的是從功利出發，眼看對岸經濟實力日強，覺得統一可帶來台灣經濟穩定繁榮。部分崇民主自由的「大中華膠」更是浮想聯翩：「中國大陸經濟改革開放之後，形成公民社會，中產階級崛起，要求政治改革的訴求會令中共進行體制內改革，自我完善，當中國大陸可以出現民主的時候，兩岸統一就會水到渠成。」但是，當下的中國大陸，並沒有因為已成為經濟強國而與民主愈走愈近！這個時候的統派是「親中和共」。



至於主張獨立者，理論應手、口號當行，卻迴避一個問題：獨立戰爭可以避免嗎？筆者接觸過的台灣獨派人士，沒有一個有為獨立一戰的準備與決心；更有人一廂情願的認為如台海發生戰爭，美國必然介入，保住台灣。有這種行險以僥倖心態的人，搞得成台獨，台灣玩完！



那麼，「制憲台獨」可乎？自稱是「務實的台獨工作者」的前行政院長賴清德，在去年選後的檢討報告中，把地方選舉挫敗歸咎於憲政運作扞格，他指出總統及立委民選產生，行政院長卻由總統任命，立法與行政互動溝通不足，因此主張修憲。最近，賴清德出席獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會開幕，卻直白台灣應有一部新憲法：「時間已經到了，愈來愈多台灣社會民眾認為，台灣需要一部新的憲法。」他從主張「修憲」（《中華民國憲法》）跳躍到贊成「制憲」（《台灣共和國憲法》），凸顯他政治投機的本質。也許有人會說，他已經不再是行政院長，歸位獨派，當然贊成制憲啦！但現在是制憲時機嗎？選民在九合一選舉及東奧正名公投不都是有了明確答案嗎？



事實上，台灣朝野政黨必須在兩岸關係定位上消除分歧，建立共識，才可以團結一致，捍衞中華民國台澎金馬地區的安全，維護二千三百萬人民的福祉。這裏說的台灣兩黨分歧，就是國家認同的分歧，還有所謂統獨意識形態的爭議。在台灣的中華民國已是一個「主權獨立的民主國家」，根本不應存在國家認同的危機；民進黨曾有「台獨黨綱」，到今天已第二次執政，黨內也仍有人堅持「獨立建國」的理想，但民進黨的執政是建基於台灣的民主憲政制度（《中華民國憲法》），除非可以透過民主程序廢除《中華民國憲法》，另立《台灣共和國憲法》，否則在「一中（中華民國）憲法」下，還會有甚麼國家認同的問題？「中華民國」是最大公約數，朝野兩黨不論是去中華民國或矮化中華民國，除了是否定自己，更是戕害了台灣得來不易的民主憲政制度！