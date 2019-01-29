產評：牆未建先傷經濟　特朗普自暴其短

美國政府停擺鬧劇日前得到緩解，總統特朗普肯簽署臨時撥款，讓政府重開三周，直至二月中再作打算。據估計，今次停擺已令經濟損失達60億美元，多於特朗普要求的57億美元建牆撥款，而他早前豪言的關門數月、數年，更淪為泛泛之談。今次自暴其短或令全球經濟形勢出現轉變。



近日有外媒公布民調顯示，63%美國人認為，國家正行錯方向，僅28%人覺得踏上正途；50%人認為特朗普要為關門負責，僅37%人認為是民主黨的責任。這足見特朗普充分暴露性格缺陷，剛愎自用、自以為是根本不得民心。



在華府關門之初，他雄心壯志，豪言要不惜一切代價建牆，政府人員會「罷工」支持，更有傳他曾說受影響的公務員，可向他們的父親暫取應急錢，隨即被轟「離地」。同時，他又高調在社交媒體透露，為國家安全放棄了聖誕新年休假、並發表全國演說，企圖爭取民意。諷刺的是，他為建牆的「錢」不斷做作，最終亦為「錢」而屈膝，因若不再給予逾80萬公務員薪金，不但連航機升降也要暫停，無數家庭更面臨「吃飯問題」。須知道美國人儲蓄率極低，20%是入不敷支。



最重要的是，事件反映特朗普的談判藝術徹頭徹尾失敗！他的套路已表露無遺，就是起初氣勢如虹，擺出得勢不饒人的姿態，結果原來另一方只要企硬立場，人民又捱不下去時，要投降的始終是特朗普。目前他仍威脅要宣布國家進入緊急狀態，以便從軍方取得建牆經費。明眼人一看到，相信也興嘆，若然可行，早已行了。



無論如何，他所謂的強硬，實有色厲內荏之虞。畢竟出身富裕家族，又怎能體會基層手停口停的生活壓力，只要人民一咆哮，他必然跪低。由此可見，他發動的貿易戰實質是消耗戰，看看哪國的經濟增長先耗盡，誰就先投降。若套用在中美之間，中國去年經濟增長雖然放緩至28年最低，但中央已即時推出多項經濟刺激政策，料可止住經濟大幅放緩；反觀，美國經濟在特朗普任性下，連白宮官員也承認，首季增長很難強勁，一旦二月中後政府再關門，隨時演變成零增長。再者，早前減稅等財政刺激措施「藥力」已過，像去年次季經濟增長達4.2%的境況難以再現。只要中美經濟形勢開始逆轉，任憑特朗普怎樣吹噓，也不會改變事實。



所謂「人貴自知」，自大終必自侮，特朗普今次要付的代價，或許不是建牆及經濟損失那麼簡單。貿易戰是否穩勝？還看誰捱得苦。



