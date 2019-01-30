功夫茶：警員被捕數字升　同流合污最可恨

英文有所謂「佛洛伊德口誤」（Freudian Slip）嘅講法，即係一個人表面上噏錯嘢，實際上係受潛意識影響，亦即係廣東話講嘅「鬼拍後尾枕」。之前有高官話罪犯唔係個個壞人，警察亦唔係個個好人，就係一個經典例子。



警方尋日交代舊年本港治安情況，驟眼睇形勢大好，無論係整體罪案、被捕人數以至持行街紙被捕人數都錄得跌幅，就係揦住呢拃「亮麗數字」，上至特首下至一哥，起勢吹噓香港係世界級安全城市。但實情係點？實情就係，統計數據有時係會呃人嘅。



不妨打個比方吖，蚊會叮人，大虎頭蜂又會叮人，但十個「畀蚊叮」嘅傷害抵唔過一次「畀蜂叮」，相信大家唔會有異議。同樣道理，小毛賊搶阿婆銀包係一宗「劫案」，槍匪打劫金行食大茶飯又係一宗「劫案」，兩者性質同後果絕對不可同日而語。睇真啲犯案數字，錄得跌幅嘅好多都係輕微罪行，錄得升幅嘅則多數係勒索、虐兒、兇殺以至三合會罪案等嚴重罪行；至於毒品罪案，係就係有所減少，但檢獲數量大幅飆升，其中可卡因及冰毒都超過一倍，都咪話唔誇張。



最得人驚嘅係，舊年有四十五名正規警務人員涉案被捕，較前年嘅廿九人增加五成半。警方例牌菜輕描淡寫，將問題歸咎於貪心又或者「不恰當性慾望」等「個人原因」，又強調被捕人數只佔警隊一小部分。講真，部分「黑警」衰貪心、衰鹹濕都係其次，最惡頂係警方內部出現無間道，串通黑惡勢力齊齊發財。可見愈來愈多執法者淪為犯法者，並唔係個人操守問題咁簡單，兵賊一家、同流合污先至大鑊。



事實勝於雄辯，黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻就係大大個人辦。條友之前同警隊前高層着埋一條褲，兩兄弟拍住上去澳門搵食；早前上海仔嫁女，又有前警方高層大剌剌坐上主家席；即使被落鑊在即，上海仔仍能「春江水寒鴨先知」，腳底抹油走為上策，唔使問，梗係有超級保護傘照住喇。仲有呀，警方近一年來破獲超過三十宗特大毒品案，統統都同上海仔販毒集團有關，證明之前「天下太平」只係假象，地氈一揭開，陽光一照射，乜嘢蛇蟲鼠蟻都躝晒出嚟，香港所謂「安全城市」，可以休矣。



咪話唔提醒，中央領導人今次打黑除惡動真格，三令五申對黑惡勢力保護傘必須一查到底，絕不姑息，唔該港產官僚好自為之，咪以為拉啲魚毛蝦仔交吓功課就可以蒙混過關吖！



