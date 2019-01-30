神州觀察：貧困戶不似貧困　真窮人求助無門

內地提倡「精準扶貧」是好事，但落實起來就變了味，真正的窮人往往求助無門，被扶貧的反而是有錢人。山西某國家級貧困縣日前遭揭發，不少所謂的貧困戶竟擁有平治、奧迪等名車，為應付輿論質疑，當地官方以「因病致貧」作藉口搪塞，反有愈描愈黑之感。



一波未平，一波又起。上海某困難戶家庭疑擁有價值數十萬元的外國名牌鋼琴，以及紅木傢俬、水晶吊燈等高檔飾品，面對鋪天蓋地而來的質疑聲，當局又以「家裏有人生了大病」為由糊弄民眾。兩地官方簡直是心有靈犀，以致有網民不無調侃地說，現階段我國的主要矛盾，是官員不斷淪喪的道德底線和民眾愈來愈高的覺悟。



眾所周知，內地的扶貧工作中存在大量假扶貧、扶假貧等亂象，甚至屢傳「扶富」醜聞，像廣西的馬山縣就曾被查出，三千多名扶貧對象中竟有九成八人是假貧困，幾乎人人擁有私家車；有的更是開店開公司，日子過得相當滋潤，然而皆能被列入貧困戶，享受多項國家補助，而真正需要救助的窮人卻乏人關注，扶貧政策荒腔走板。



扶貧淪為扶富，說到底還是腐敗問題。誰有資格成為「貧困戶」，全憑長官意志，或以抽籤來決定，或者玩數字遊戲，或者得到好處，總之，扶貧補助是唐僧肉，不貪白不貪，不拿白不拿，至於全民脫貧奔小康的戰略任務，只能是「太監不急皇上急」了。



事實上，誰是真窮人誰是假窮人，不能只看表面，也難有統一的劃分標準，現實中到底哪些人真正需要幫扶還真不好說。就像上海的這戶困難家庭，據指除了所用的傢俬飾品不便宜，還有每月五千元的經濟收入，若按照當局最新的劃分標準，月入二千至五千元已屬於中等收入群體，那這個困難戶是怎樣訂出來的，平時又得了多少補助，恐怕無法說清楚。



只不過，官員們用來搪塞民眾的藉口，卻無意中道出了時下國人的真實狀況，着實令人尷尬。事實上，何止是貧困戶，就連「新國標」中的較高收入群體，只怕也難逃「一病回到解放前」的宿命，而造成這一切的根源，則應歸功於上世紀九十年代興起的醫療產業化狂潮，從此看病費用不斷飛漲，人道主義救死扶傷被當成生意來做，底層民眾無錢看病、因病致貧已成為普遍社會現象。



不但如此，中國的教育產業化、住房商品化、養老社會化等導致的各種社會惡果，亦在不斷蠶食民眾的生存權利；貧富懸殊、資源分配不均等問題使得社會更趨兩極化；而不受監督的權力更加有恃無恐，貪婪地榨取民眾的膏血，不是窮人勝似窮人，赤貧者卻被迫成了中產，現實就是這麼的荒謬！



