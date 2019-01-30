正論：無能政府樣樣廢　高官民望日日殘

「處處碰壁，跪完再跪」！最近港府頻頻製造施政災難，激起天怒人怨，繼財政司司長陳茂波日前向公眾道歉，承認處事不當「抵鬧」後，一向死不認錯、曾豪言「官到無求膽自大」的特首林鄭月娥昨日也不得不低下傲慢的頭顱，揚言會「反思、反省」。可以說，上台剛一年半的林鄭已除下「好打得」的皇帝外衣，暴露出窩囊無能的真面目。



先說港府關愛基金「拾遺補漏」派錢四千元，本該皆大歡喜，竟然搞到怨聲載道；港府又「虐老」上身，先是收緊長者綜援門檻，繼而威脅要懲罰無力找工作的長者，結果一再自取其辱；三隧分流老生常談，好不容易推出一個方案，臨門一腳又撤回；冬季流感爆發，前線醫護疲於奔命，接力申訴，港府不是從長遠增加人手出發，而是一味增加超時工作津貼了事，治標不治本；香港首條千億鐵路沙中線淪為豆腐渣工程，爛攤子至今收拾無期；啟用中環灣仔繞道未能疏導交通，反而導致三隧齊塞，淪為「擾民之道」；高鐵香港段、港珠澳大橋開通後無不亂象叢生，對民生造成滋擾之餘，更惡化中港矛盾，一度沉寂的「趕客鬧劇」死灰復燃。



施政醜聞爆完又爆，人們沒有看到「民生無小事」，看到的都是「民生如兒戲」，港府朝令夕改，玩殘市民。更別說律政司司長鄭若驊知法犯法，充當反中亂港勢力的保護傘：佔中案一拖再拖，政治黑金案放生了事，壹傳媒黎智英涉刑事恐嚇東方報業記者案拖逾年半，至今石沉大海。當法治核心價值淪為「偏心價值」，還有甚麼亂七八糟的事不會發生呢？



歷屆政府胡混度日，撞板多過食飯，早已不是新聞，但像目前這樣亂象頻仍，則是回歸以來所僅見。事實證明，特首一蟹不如一蟹，施政亂象沒完沒了，難怪港府的民望好似吃了瀉藥，低處未算低。繼中大民調顯示問責高官民望跌跌不休，鄭若驊長期「墊司底」；港大民調又顯示林鄭的民望評分跌破五十的重要分界線，再創上任以來新低，反對其出任特首的比例超過支持率二十個百分點。與此同時，港府民望也是飛流直下三千尺，反對率遠超支持率。「官視民為草芥，民視官為寇仇」，港府被市民唾棄，可謂咎由自取。



不認不認還須認，一向心高氣傲、目中無人的林鄭最終不得不認衰，證明形勢比人強。當然，說是一回事，做是另一回事，如果高官真有羞恥之心、反省之意，早該鞠躬下台以謝天下，但從「虐老」政策至今未被撤回、鄭若驊依然「好官我自為之」觀之，港府死抱「批評接受，態度照舊」的宗旨不放，繼續視民意如浮雲。



性格決定命運。林鄭曾明言，前特首曾蔭權爵士是其公務員生涯的「楷模」，而曾蔭權已經身敗名裂，可謂前車之鑑。林鄭的下場如何言之尚早，但她的「好打得」招牌早已被去年的颱風山竹吹翻，如今更是碎了一地，則是不爭的事實。



