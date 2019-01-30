世界視線：初一發國情咨文　十五又停擺擾民

美國總統每年會發表一份國情咨文，根據憲法要求向國會通報國情及回顧施政，展望未來目標。傳統上須由國會發信邀請，總統面對參眾兩院聯席發表演說，之後反對黨會在電視上回應，被視為年度重頭戲，故有政壇超級碗之稱。以往慣常在一月發表國情咨文，今年原本設在一月二十九日，因聯邦政府局部停擺，民主黨眾議院議長佩洛西以保安不足理由拒絕在國會大樓舉行。特朗普「吃檸檬」後，曾想硬闖議事廳甚至移師白宮發表演說，最終等到結束停擺才收到邀請函。



今年的國情咨文將於二月五日發表，即是中國農曆的大年初一，特朗普急於挽回面子，一定藉此機會向美國國民吹噓自己政績。去年特氏首度登場，講話內容討好，據調查指七成半受訪者表示滿意。他沒有太多尖酸刻薄措詞，針對性也不多，講話態度誠懇，呼籲美國上下一心團結，當時的確令人對他好感度飆升，今天看來，卻是最大諷刺。圍牆風波、破盡紀錄的停擺事件，不單止擾民，也讓國家成了國際笑話。團結變成對峙，這次總統怎樣自圓其說呢？外界紛紛視他在停擺事件中「跪低」，輸了給民主黨及佩洛西。現在女議長以勝利者姿態邀請特氏往她的主場眾議院大廳，他如何扭轉乾坤，勢必成為焦點。而民主黨乘勝追擊，當然會數出他有多少期票未兌現，有幾多爛帳要算在他頭上，停擺事件必然再度交鋒。



兵不厭詐，去年特朗普沒有像預計般在中美貿易差額上大書特書，不動聲色，在年中出其不意發動龐大貿易戰，攻勢一波接一波，把中國打個措手不及。今次的國情咨文他應該會吹噓自己戰功，政治上有美朝歷史性峰會，經濟上如何逐步扭轉貿易逆差，甚至可能把華為事件放上枱，轉移視線，讓公眾聚焦在中美關係，把停擺的責任輕輕帶過。



特朗普早已警告，臨時撥款協議在二月中屆滿後，若果五十七億美元圍牆撥款仍未到手，不理「初一十五」，誓言再度停擺，甚至宣布國家進入緊急狀態。時近元宵佳節，神州大地花燈迎風擺動，美洲大國官府卻熄燈停擺，煞是相映成趣。



