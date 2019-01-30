中國經濟擴張，過往是粗放，追求數量和GDP，背後是無序的生產能力擴張，以及其後的房地產膨脹，推動的力量是社會與政府不停宣傳的消費主義。從根本而言，這均是從美國抄襲回來的暴發戶式生產、建設與消費，明顯的結果是沒限制地耗用資源和生產條件。



美國佔用世界大多數的能源和原材料，按人均比例計算，美國的方式擴及別國將會使地球的資源衰竭破產。而對美國人而言，是普遍的體重超高，病患纏身。在公共醫療變成保險之下，富人可醫，窮人醫不起，加劇社會的貧富懸殊，也造就許多人健康差，壽命短促。



在中國經濟旺盛之時，社會與媒體都只強調擴張，沒有對美國暴發戶模式有多少檢討。內地官員不時說我們有錢，有錢便可以解決所有問題。即使中央政府從胡錦濤時代便已推行可持續發展的理念與方式，惟領導層以外，特別是地方政府，跟從者有限。因此神州大地出現不少鬼城，假藥假奶粉假疫苗氾濫，食品安全淪陷。或許中國現時的情況與美國二十世紀初的情況相近，因共產黨之故，少了黑幫橫行，貪腐也只是近年才受到抑制，但暴發戶的思想、行為與政府施政方式依然到處都是。



美國的消費主義是全球生態惡化的主兇。美國三億人如此，若加上中國十四億人，便是全球的危機。中國現時經濟增長回落，好應藉機檢討批評從美國資本主義而來的消費主義。