美國在世界各地發動顏色革命的慣用套路是，通過情報系統和財力物力影響別國內政，利用網絡和輿論煽動反政府情緒，再支持反對派推翻現政府，然後呼籲西方國家承認新政權。委內瑞拉政變就是按照這一套路進行，正如烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯、中東和北非諸多被顛覆的小國一樣，背後都是西方在搞風搞雨。



特朗普提倡「美國優先」，並多次公開宣稱美國不再做世界警察，令人以為美國不再熱衷於推動顏色革命。其實不然，美國對世界警察樂此不疲，對顏色革命情有獨鍾，不可能輕易放棄。尤其委國位處美國後院，而且擁有豐富石油資源，老美早就想動手了，這次扶持委國反對派領袖瓜伊多做「臨時總統」，並發動歐盟和拉美國家迅速承認，顯然是早就寫好的劇本。正如外媒透露，美國官員過去曾多次和委國軍官會晤，承諾向他們提供技術和設備，並扶持建立過渡政府，而瓜伊多上月也曾秘密前往華盛頓和多個美洲國家訪問，難怪這些國家口徑和行動驚人一致。



事實一再證明，任何國家一旦被美國盯上，都不會有好日子過，委內瑞拉隨時淪為第二個敍利亞。綜觀所有發生過顏色革命的國家，幾乎沒有一個得到好結果，不是政局動盪，社會撕裂，就是經濟低迷，民不聊生。西方口惠實不至，往往攪局之後便拍拍屁股走人，所有亂象由當地人面對，所有苦難由當地人承受。有些人將西方價值觀吹得天花亂墜，分明是自欺欺人。