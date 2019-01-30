毫無懸念地，律政司司長鄭若驊在最新的民調之中，評分再次「墊司底」。日前鄭司長紆尊降貴在立法會拋頭露面，受到建制派及反對派追殺，前者質問她漢奸黎刑恐東方報業記者案及政治黑金案大玩包庇，後者則明嗆她放生梁振英UGL案不公不正，可惜鄭司長仍舊是人肉錄音機上身，你有你鬧，佢有佢重複執法不偏不倚、無畏無懼，唔到你唔服。



當然，政客們口裏說不，投票卻很誠實，反對派向鄭若驊提出的不信任動議最終被建制派否決。由此可見，只要阿爺冇落order、林鄭繼續盲撐，即使幹得再差、民望墊多少次司底、建制派再心不甘情不願，也是無人能動其分毫。難怪鄭大姐目中無人，笑罵由你笑罵，好官我自為之。



倒是港英舊電池看不過眼又來攙一腳。英國維園阿伯、前刑事檢控專員江樂士繼續發揮餘熱「指點江山」，建議設獨立刑事檢控專員全權負責檢控工作，架空律政司司長，僭建「一司兩制」。不過此餘孽不同彼餘孽，在洋奴漢奸心目中，江氏的政治能量遠遠不及末代港督肥彭，故其提議響應者稀。



其實，舊電池心有不甘，自覺懷才不遇，才會死唔斷氣刷存在感。如果江樂士仍為港府所器重，能擔任刑事檢控專員，他會隔三差五跑出來批評這、批評那嗎？同樣道理，肥彭如果受保守黨重視，仕途能更上層樓，不會衰到連BBC信託主席也冇得撈，你道他還有閒情逸致就香港事務說三道四嗎？