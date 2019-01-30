去年底中美高峰會當天，美國指使加拿大捉了華為副董事長孟晚舟；昨日劉鶴率隊抵達美國展開談判之旅，美國正式起訴孟晚舟並提出引渡要求。一切都是寫好的劇本，目的就是羞辱北京，迫使中方簽訂城下之盟。



面對美方連連挑釁，中方不敢應戰，只好指桑罵槐，先是以危害國安罪名逮捕兩名加拿大人，接着將一名加籍罪犯改判死刑。不錯，加拿大甘為美國打手的確可恨，應該受到懲罰，但問題是，不管捉多少加拿大人都是無濟於事，一來加拿大是美國小弟，小鮮肉總理縱然吃了豹子膽，也不敢得罪美國而釋放孟晚舟；二來美國才是始作俑者，中國只顧招呼加拿大，難免予人欺軟怕硬的印象。



冤有頭，債有主，中國欲救回孟晚舟就應該找美國人算帳，就如當年美蘇交換間諜那樣，以人質換人質。如果不敢直接對美國人下手，也可以退而求其次，捉拿漢奸，唱一齣「打狗給主人看」的好戲。事實上，香港的漢奸大把，最有名的兩條漢奸，一個漢奸黎，一個李漢奸，都是佔中搞手，都曾被警方拘捕，漢奸黎更涉政治黑金案及刑恐記者案，檢控他們可謂師出有名，關鍵就看有關方面有沒有這個膽量。



換句話說，如果連懲罰洋走狗的膽量都沒有，那就乾脆舉起白旗投降算了，今後不要再自吹自擂甚麼「厲害了，我的國」。