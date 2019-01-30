特區政府的弊政太多，本欄不是每一項都批評，因為有時說了也是白說，過去往往會挑肯定行不通的一類，事先提出警告，希望管治者能懸崖勒馬。嚴格來說，應是希望他們及早懸崖勒馬，既是前路不通，馬是早晚要勒的，奈何港府老是後知後覺，非要碰得焦頭爛額才肯回頭。



去年財政預算案有一項一望而知的弊政，就是財政司拒絕全民派錢，做法與市民意願落差太大，肯定要栽觔斗。在預算案發表前，本報不少同文已極力提醒財政司司長，本欄甚至暗示就算草案要連夜改版，也不能悖逆民意。司長初時一意孤行，後來果然弄得眾怒難犯，惟有「跪低」，用變相方式向弱勢市民派發現金。



近日，政府打算將申領長者綜援的年齡下限由六十歲提高至六十五歲。年齡是早晚要提高的，因為當代人的壽命正漸次提升，老人的定義確實要改，但不是在此時，或許當在十年後，尤其是目前的社會氣氛不適合，硬闖只會碰壁。本欄也曾在事前提醒，為怕政府不信，當日還引用了上述的「跪低」例子，希望不要重蹈覆轍。可惜，特首林鄭月娥的班子偏不信邪，明知山有虎，堅持向虎山行，偏生又沒武松的膽識與能耐，沒踏出幾步，聞得幾聲虎嘯，便腳軟投降，又變相向六十至六十四歲長者發放津貼。



政府取消電動私家車首次登記稅的全面豁免，也是「阿茂整餅」式弊政，冇嗰樣整嗰樣。特區曾定下到二○二○年有三成私家車電動化的理想願景，今天已是一九年了，目標卻仍是遙不可及的夢。這問題筆者亦在此提醒過政府，官老爺一度依然故我，如今卻又急謀放寬限制。特區班子老是摸不準民情，真叫人徒呼奈何！