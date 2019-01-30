土瓜灣的公眾碼頭成為「維港遊」的登岸熱點，大批旅行團湧到區內。反對派議員毛孟靜上周六與多個反對派及「港獨」團體舉行遊行，稱要為訪港旅客以至區內店舖數目「封頂」，並研究即日來回的出入境稅項等等，以「恢復區內社會安寧」。



紅磡和土瓜灣水洩不通是規劃上的問題，責任並非在旅客而是政府。筆者對當區居民的困擾表示理解，同時認為要解決有關地區面對的問題，應該提出建設性的方法，而非趕旅客毀港譽。筆者亦贊同旅客區及住宅區應分開規劃，採取分流措施加強本港的接待能力。但要紓緩大量旅客對當地居民的壓力，不應是「源頭減人」，從政策及規劃入手才是解決問題的正途。



早在一三年十月，毛孟靜及范國威聲稱聯同「三百名市民」，在香港兩份報紙和「台獨」報章聯署刊登廣告，鼓吹「反自由行、反中國化、反赤化」，倡議「源頭減人」。再到現在毛孟靜等人狙擊內地旅客，他們並非要保衞本土利益，目的是挑起兩地矛盾，煽動對抗分裂社群，令香港深陷嚴重的二元對立、跌入內耗的深淵。



香港過去作為好客之都，在國際間享負盛名，現在卻因為反對派人士處處欺凌旅客，令香港蒙上污名，變成「趕客之都」，毛孟靜等人的言行無疑是在「倒香港米」。毛孟靜常把「公義」、「平等」等掛在口邊，卻又與「港獨」分子合作挑起中港矛盾，暴露其「逢中必反」、為政治表態不惜損害香港利益的本質。