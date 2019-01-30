有人問點樣用一句話把人家祖宗十八代都鬧完？答：基因有問題。有人就問老朽，又如何用一句話形容今屆政府嘅形象？阿哥，三歲稚童都睇到啦：跪上癮！特首林鄭月娥向來嘅「好打得」底氣和死不認錯的「官到無求膽自大」，如今一鋪清袋矣！



本屆政府好似食錯藥咁，施政冇樣順，處處碰壁。例如收緊長者綜援門檻問題，一再掀起風波，下月一日起，六十至六十四歲的長者只能申請成人綜援，引來全城炮轟政府虐老，林鄭跪低即推補鑊方案，向六十至六十四歲新申領健全者發放每月一千零六十元，補貼原有差額。



誰知「金句王」勞福局局長羅致光又話六十至六十四歲健全綜援受助人，必須參加自力更生綜合就業援助計劃，否則每月將被扣二百元作為「象徵式懲罰」；又指即使表示參加，若連續不與社工會面三次亦會被扣錢。羅對長者如此斤斤計較，再次辣㷫市民和社福界，紛紛抗議表示不滿，最終政府又跪低暫緩扣減二百元的安排。唉，政府朝令夕改，跪完又跪，你話係唔係跪上癮？



至於盲推三隧分流、關愛基金「補漏拾遺」向市民派四千元、放寬電動車「一換一」計劃等等，無不是施政考慮不周，隨口噏完發覺唔會變秘笈，無奈樣衰又跪低！財爺陳茂波能人所不能，派錢派到畀市民鬧到飛起，下月佢又要發表預算案，日前首次透過面書直播收集民意，點知短短個多鐘頭，已收到近三千個「嬲嬲」。



老朽走筆至此，感慨萬千，回歸後政府施政倒行逆施，律政司有法不依，司法淪為「偏心價值」，庇奸護淫，以致司法效能評分急跌，形象衰到噴汁。陳茂波喺直播話「政府都真係抵鬧」，唔知係真心定假意？不過，唯一可以肯定嘅係，一個跪出癮的政府，廢官充斥，除了一再認衰，還會有何作為？