距離二○二○年美國大選尚有一年多，但表態挑戰特朗普的人已是絡繹於途，最新一位挑戰者是連鎖咖啡店星巴克前行政總裁舒爾茨。他日前受訪時形容自己是「終身的民主黨人」，但表明有意脫離兩黨競爭，以中間路線參選。消息傳出後，民主黨大為緊張。不少人擔心在舒爾茨「𠝹票」之下，特朗普將坐收漁人之利，早前表明有意參加民主黨初選的前住房部長卡斯特羅就直言，一旦舒爾茨獨立參選，將成為特朗普爭取連任的「最大希望」。



只要看看特朗普在社交網站的發文，就知民主黨人並非杞人憂天。特氏猛烈批評舒爾茨「沒有膽量出選」，又指舒爾茨在專訪中表示自己「不是最聰明的人」，他對此「完全同意」，因為美國人民已有他這位「最聰明的人」擔任總統。特氏「其詞若有憾焉而心實喜之」，激將法路人皆見。



儘管美國人民對共和、民主兩黨長期惡鬥深惡痛絕，但獨立參選的總統候選人，卻從來沒有成功的例子，「拖後腿」的情況反而屢見不鮮。最經典例子是九二年老布殊連任失敗，當年保守派富豪佩羅出來「攪局」，𠝹走了近兩成選票；○○年戈爾以極小差距惜敗小布殊手下，綠黨候選人納德亦被指是「罪魁禍首」。



然而二○二○年的戰場卻有些特別，其一是富豪多，除了舒爾茨，尚有紐約市前市長、傳媒大亨彭博，以及加州富豪、民主黨金主施泰爾均被指有意角逐；其二是政壇新人多，只有兩年參議員經驗的哈里斯是其中佼佼者。這也難怪，特朗普本人正是「富豪」加「素人」的混合體，而且上任兩年下來，表現乏善足陳，群雄欲「取而代之」，順理成章。在這種情況下，第三方候選人出戰，可能真是特氏的「最大希望」。